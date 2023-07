Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: clamoroso spoiler nella foto di gruppo | Svelato il volto nuovo Di Ambra Ferri - 13

Il Paradiso delle Signore 8 riserva grandi novità: a rivelarlo è una foto del cast che conferma l’arrivo di un nuovo personaggio.

Non è chiaro se l’intenzione fosse quella di rivelare la notizia sui social, o se la foto sia stata postata per distrazione. In ogni caso, uno scatto nel dietro le quinte de Il Paradiso delle Signore 8 si è dimostrato più rivelatorio di qualsiasi altro spoiler.

Grazie alla foto postata sui social, è stato svelato l’arrivo di un nuovo personaggio, di fronte il quale i telespettatori sono rimasti sconvolti. Ora i fan più accaniti si chiedono che ruolo avrà e quali risvolti prenderà la trama.

Si sa, che una delle chiavi del successo della soap opera firmata Rai è proprio la capacità di stupire i telespettatori con trame intrecciate e complicate da sciogliere, ecco perché non ci sono dubbi: la new entry aggiungerà sicuramente un pizzico di sale in più alla storia.

Il Paradiso delle Signore 8: le novità del cast

L’ultima stagione si è conclusa da più di un mese, ma i fan non stanno nella pelle e vogliono scoprire tutte le novità sui nuovi episodi, che approderanno in Rai con la fine dell’estate, a settembre. Gli ultimi hanno ottenuto dei grandissimi risultati in termine di share televisivo, riuscendo a competere con i maggiori programmi di Canale 5.

La settima stagione è terminata lasciando in sospeso molte trame, come la vita sentimentale di Ludovica, sempre più turbolenta e complicata. La donna è divisa tra sentimenti e ragione: vorrebbe stare con Marcello, che allo stesso tempo attende il ritorno in città di Adelaide. Ad aggiungere novità e intrighi, ci penserà un nuovo personaggio.

Chi è Luca Ferrante

In questi giorni il cast sta girando le scene per la prossima stagione e proprio mentre erano sul set è stata postata una foto di gruppo sui social. Nello scatto di Filippo Scarafia, sono presenti cinque amatissimi attori: stiamo parlando di Vittorio Conti, Marcello Barbieri, Irene Cipriani, Salvatore Amato e Clara Boscolo. Oltre a loro, sembra ormai confermato l’ingresso di Luca Ferrante, che esordirà all’interno della soap opera durante la nuova stagione.

Ferrante non è di certo un attore di primo pelo: lo abbiamo già visto recitare in CentoVetrine e Un posto al sole, un’altra amatissima serie della Rai. Ma che ruolo coprirà? E soprattutto, riuscirà a conquistare un posto nel cuore dei fan de Il Paradiso delle Signore? Per scoprire tutti i dettagli, non resta che attendere ulteriori indiscrezioni rilasciate dai media o magari proprio dal cast stesso!