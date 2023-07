Serie TV Il paradiso delle signore 8: arrivano i volti nuovi, cast stravolto | Ecco chi se ne va Di Diandra Migliorucci - 14

I fan della serie televisiva targata Rai sono rimasti senza parole nello scoprire le new entry dell’ottava stagione.

Sebbene la settima stagione de Il paradiso delle signore sia terminata lo scorso 5 maggio, già alla fine dello stesse mese sono iniziate le riprese per l’ottava stagione della fortunata serie televisiva. Il paradiso delle signore, infatti, tornerà il prossimo settembre per farci compagnia nei pomeriggi di Rai1.

I fan della soap opera non vedono l’ora di scoprire cosa succederà e che decisioni prenderanno i loro amati protagonisti. Dal momento che le registrazioni sono iniziate da almeno un mese ormai, alcuni attori condividono pochi ma significativi scatti con i loro fan, facendo loro dei micro-spoiler sulla nuova stagione.

Questo porta i telespettatori ha crearsi nella loro mente vari scenari diversi di quello che potrebbe o non potrebbe succedere nella prossima stagione. Oltre a queste piccole anticipazioni, però, ci sono anche delle certezze che potrebbero scombussolare i fan della serie.

Stiamo parlando del cast dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore. Quest’ultima vedrà entrare in scena tre nuovi volti e, purtroppo, alcune vecchie leve della serie diranno addio per sempre ai loro personaggi.

Le tre new entry nel cast dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore

I tre nuovi attori sono un uomo e due giovani donne. Il primo è Luca Ferrante, attore e doppiatore, molto apprezzato dal pubblico italiano che lo ha conosciuto grazie a due fiction: Centovetrine, in onda su Canale5, e Un posto al sole, trasmessa su Rai3. Ferrante è figlio d’arte, anche suo padre è attore e doppiatore, ed ha studiato all’Accademia nazionale di arte drammatica, a Roma.

Silvia Bruno è la seconda new entry e gli italiani la conoscono perché ha recitato nella serie Viola come il mare assieme a Can Yaman e Francesca Chillemi. Inoltre, Silvia ha preso parte anche ad un cortometraggio e ad una pubblicità della Mulino Bianco. Ilaria Maren è l’ultima novità del cast ed è nota per molti spot pubblicitari e per la parte minore ottenuta nella serie Che Dio ci aiuti 7.

Il destino delle vecchie leve de Il paradiso delle signore

Nell’ottava stagione, i telespettatori non vedranno uno dei personaggi più apprezzati della fiction, ovvero Agnese Amato, interpretata da Antonella Attili. Agnese, infatti, si trasferirà in modo definitivo a Londra, dopo che si è licenziata dall’atelier di Milano. I personaggi ancora a rischio sono Gloria Moreau, Ezio Colombo e Stefania.

Ezio, interpretato da Massimo Poggio, ha lasciato Veronica dopo che il suo vero amore, ovvero la moglie Gloria (Lara Komar) ha scelto di lasciare Milano. La Moreau ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America per riunirsi alla figlia Stefania, interpretata da Grace Ambrose. Dunque, i dubbi sono ancora elevati circa il loro destino nell’ottava stagione de Il paradiso delle signore.