Serie TV L’attacco dei giganti: The Final Chapters 2 ha finalmente un trailer davvero epico | Imperdibile Di Federico Del Ferraro - 12

La serie manga più influente degli ultimi venti anni sta per chiudersi nuovamente nella sua versione animata.

L’attacco dei giganti è il manga che ha stupito il mondo intero. Scritto e disegnato da Hajime Isayama a partire dal 2009, ha ricevuto una trasposizione animata quattro anni dopo, nel 2013, curata prima dallo Wit Studio e poi da MAPPA. Se il manga è finito per diventare una delle opere più influenti del suo mercato, anche l’anime ha ottenuto un successo strepitoso grazie alla capacità di rappresentare efficacemente sia i momenti di azione (meno chiaro nel fumetto), sia le emozioni che solcavano i volti dei nostri protagonisti.

Dopo tre incredibili stagioni il Wit Studio decide di lasciare L’attacco dei giganti e passarlo a MAPPA, altro studio prestigioso che negli anni ha curato anime come Dororo o Space Dandy. Con una strampalata operazione di marketing è stata quindi annunciata La Stagione Finale, poi divisa però in ben quattro tranche: la prima parte a cavallo fra 2020 e 2021, la seconda parte a inizio 2022, la terza parte nel marzo 2023 e la quarta parte per la quale abbiamo finalmente il trailer ufficiale e la data di uscita.

Il trailer anticipa epicità ed emozione

Il trailer ufficiale di Attack on Titan: The Final Chapters 2 è davvero breve ma colmo di immagini molto impattanti e, per chi sa, altrettanto significative. Si parte con un monologo di Armin, un pensiero che torna a tormentarlo mentre delle note sempre più tese suonano in sottofondo. Armin ricorda una delle prime immagini della serie, quella dell’albero fuori Shiganshina dove i tre ragazzi erano soliti correre, e si chiede se non fosse nato per gareggiare con Eren e Mikasa per giungere sulla sommità di quella collina.

Inizialmente vediamo infatti solo Armin, immobile e apatico in uno spazio indefinito, ma ben presto il trailer comincia a intrecciare immagini di quella che sembra un’altra battaglia. Vediamo delle ali, Reiner e Jean, Annie e Pieck nelle loro forme Giganti, Mikasa e Levi nel mezzo dello scontro, il viso piangente di Bertholdt e, se stiamo attenti, anche la fondatrice Ymir riflessa negli occhi di Armin stesso. Infine, sotto le fronde di un albero, sentiamo la voce di Mikasa dire: “Ci rivedremo ancora, Eren”.

Quando arriverà il finale di L’attacco dei giganti

Lo speciale che chiuderà definitivamente L’attacco dei giganti in versione animata arriverà nel prossimo autunno, ma la data di uscita non è stata ancora rivelata. Tutto ciò che il trailer ci dice infatti è “Fall 2023”, che non è poi molto distante da oggi. L’opera sarà disponibile sul servizio streaming Crunchyroll, ovviamente solo in versione giapponese sottotitolata.

Solo pochi mesi ci separano dunque dalla fine di una delle storie più intense ed appassionanti di sempre, un vero viaggio dentro il corpo, il cuore ed il cervello dell’essere umano per esplorarne la bontà più pura, la malvagità più buia e la sua sfrenata ricerca della libertà.