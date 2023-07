Serie TV Loki 2: Disney rivela informazioni incredibili sulla seconda stagione Di Marina Londei - 12

Disney e Marvel hanno rivelato nuovi dettagli sulla seconda stagione di Loki in arrivo su Disney+ il prossimo ottobre.

Tom Hiddleston è pronto a tornare coi nuovi e attesissimi episodi di Loki, una delle serie Marvel di maggior successo. La seconda stagione è attesa su Disney+ per il prossimo 6 ottobre e, stando alla sinossi resa nota dalla Marvel, il villain-antieroe scandaglierà il multiverso con Mobius, Hunter B-15 e altri personaggi alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer e Miss Minutes.

Inizialmente la seconda stagione sarebbe dovuta uscire questa estate, ma alla fine è slittata all’autunno. Loki 2 è una delle tre fortunate serie che usciranno nel 2023, insieme a Secret Invasion, già rilasciata a giugno, ed Echo, prevista per novembre. La seconda stagione della serie Marvel su Loki conterà sei episodi, rilasciati settimanalmente.

Quali membri del cast rivedremo? Oltre a Tom Hiddleston tornerà Owen Wilson nei panni dell’agente Mobius M. Mobius, insieme a Wunmi Mosaku (agente B-15), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Renslayer), Eugene Cordero (Casey), Tara Strong (voce di Miss Minutes), Neil Ellice (Hunter D-90) e Sophia di Martino (Sylvie).

Oltre ai vecchi, ci saranno anche nuovi personaggi; tra i più attesi c’è quello interpretato da Ke Huy Quan, star di Everything, Everywhere, All at Once. Si aggiungeranno al cast anche Rafael Casal di Bad Education e Liz Carr di Good Omens.

Alcuni dettagli su Loki 2

Disney ha confermato che la seconda stagione di Loki comincerà subito dopo il finale della prima. I prossimi episodi della serie si concentreranno sul multiverso, il vero protagonista della seconda stagione. La sinossi condivisa da Disney specifica che “Loki navigherà un multiverso sempre più pericoloso e in continua espansione”, anticipando che il Dio dell’Inganno dovrà affrontare numerose realtà alternative.

Sylvie avrà un ruolo centrale nella prossima stagione: dopo aver ucciso “Colui Che Rimane” (He who remains) ha sbloccato il vero potenziale del multiverso e nei prossimi episodi dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Loki esplorerà il multiverso per cercarla e al contempo cercherà anche Ravonna Renslayer: nella prima stagione il giudice di TVA se n’era andato per cercare il libero arbitrio dopo aver scoperto la verità su “Colui Che Rimane”.

Dov’è finita Miss Minutes?

Il Dio dell’Inganno tenterà di trovare anche Miss Minutes, mascotte di TVA e assistente personale di “Colui Che Rimane”. Tara Strong è confermata nel cast, ma al momento non si sa dove (e quando) si trova Miss Minutes, né quando farà la sua ricomparsa. Nella seconda stagione Loki combatterà per proteggere TVA, confermandosi ancora una volta come uno dei personaggi dell’MCU con la miglior evoluzione.

Cosa ne sarà invece di Jonathan Majors a.k.a. “Colui Che Rimane” dopo le accuse di violenza domestica? Al momento non è chiaro cosa comporterà questa situazione, ma visto che nella sinossi condivisa da Disney il suo personaggio non viene menzionato è probabile che l’attore apparirà per brevissimo tempo sullo schermo, o forse solo nei flashback.