Serie TV Bridgerton 3: data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione Di Giada Massironi - 12

Tutto quello che sappiamo su Bridgerton 3 a partire dal cast, passando per la trama, fino alla data di uscita.

Gli ampi abiti, le lussuose location e il gossip di corte sono solo alcuni degli elementi che hanno fatto di Bridgerton una serie di successo. La nuova stagione rappresenta una delle uscite più attese su Netflix. I fan non stanno più nella pelle: vogliono sapere su cosa si concentrerà questo capitolo, quali personaggi rivedremo a chi dovremo dire addio.

Basato sulla catena di romanzi firmati da Julia Quinn, potenzialmente Bridgerton potrebbe regalare ai fan ben otto stagioni, lo stesso numero di libri pubblicati dalla scrittrice. A sfondare il muro del successo è stata la prima, che ha raccontato la storia d’amore di Daphne Bridgerton e Simon Basset, mentre la seconda si è concentrata su quella tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Per quanto riguarda la prossima, Netflix ha sorpreso i fan decidendo di non seguire più l’ordine di uscita dettato dalla Quinn.

La piattaforma di streaming ha mischiato le carte in tavola: la terza stagione di Bridgerton ripercorrà il quarto romanzo, intitolato “Un uomo da conquistare”, a cui verranno apportate alcune modifiche per fini narrativi. La produzione della nuova stagione è già in corso e l’annuncio della data di uscita sembra essere ogni giorno più vicino, sulla scia del recente spin-off “La Regina Carlotta”, che ha sorpreso – ancora una volta – i fan.

In occasione dell’evento Tudum, Netflix ha anticipato che la terza stagione di Bridgerton sarà la più scandalosa di sempre, in particolare per quanto riguarda Lady Whistledown. La stessa attrice, Nicola Coughlan, ha definito il nuovo capitolo “estremamente piccante”. “Ci saranno storie d’amore scandalose che spuntano dappertutto. [È] il più scandaloso di sempre”, ha affermato.

Bridgerton 3 sarà “il capitolo più scandaloso di sempre”

La timida storia d’amore tra Colin e Penelope potrebbe svilupparsi proprio in questo capitolo. Tra le foto presentate all’evento, è stata data molta importanza ai due personaggi, ritratti spesso insieme. Insomma, abbiamo avuto la conferma di quanto rivelato lo scorso anno da Nicola Coughlan: “La terza stagione parla della storia d’amore tra Colin e Penelope”.

L’interprete di Colin, Luke Newton, spera che il suo personaggio riesca finalmente a voltare pagina. “Spero che abbia una sorta di lato più sensibile in lui. Mi piace il fatto che stiamo esplorando una relazione che così tante persone hanno avuto, in cui si forma un’amicizia e ci si conosce fino in fondo. Poi, da lì scatta qualcosa”.

Tutto è pronto per il lieto fine tra Penelope e Colin, ma quando saremo in grado di vederlo? Le riprese della terza stagione sono già iniziate, ma per il momento non è ancora stata rilasciata una data di uscita. Ciononostante, i fan saranno felici di sapere che è già stata confermata un quarta stagione e ci sono buone possibilità che in futuro verranno prodotti nuovi capitoli. Contado che la prima stagione di Bridgerton è stata rilasciata a dicembre 2020 e la seconda a marzo 2022, ci sono buone possibilità che il nuovo capitolo esca entro la fine del 2023.

Cast e trama

Il grande assente della terza stagione sarà il Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, fuori dalle scene insieme a Phoebe Dynevor nei panni di Daphne. Il resto dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nelle prime due stagioni farà ritorno nella terza: ci sarà Jonathan Bailey nel ruolo di Anthony, Ruth Gemmell in quello di Violetta e Claudia Jessie in quello di Eloise. Ancora, Luke Thompson sarà Benedict, Luke Newton sarà Colin, Will Tilston sarà Gregory, mentre Florence Hunt interpreterà Giacinto. Dynevor ha annunciato la possibilità di tornare nelle stagioni successive, ma non sarà presente nella stagione 3 di Bridgerton.

Nicola Coughlan sarà Penelope Featherington, la protagonista di questa stagione. Rivedremo anche Polly Walker nel ruolo di Portia Featherington, Adjoa Andoh in quello di Lady Danbury e Golda Rosheuvel nel ruolo della Regina Carlotta. Nonostante tutti questi grandi ritorni, potremmo dover salutare Rupert Young, interprete di Jack Featherington, e Calam Young che ha vestito i panni di Theo Sharpe.

Il cambiamento più importante riguarda Ruby Stokes, che non interpreterà più la sorella minore Francesca Bridgerton. L’attrice, infatti, sarà impegnata nel ruolo di protagonista in Lockwood & Company, serie tv firmata Netflix. A sostiturla sarà Hannah Dodd, che abbiamo recentemente visto in Enola Holmes 2 nei panni di Sarah Chapman. Inoltre, Hannah New si unisce alla terza stagione come Lady Tilley Arnold, una giovane vedova. Tra i nuovi arrivi anche Daniel Francis, James Phoon e Sam Phillips.

In Bridgerton 3 vedremo Penelope in cerca un marito che le permetta di continuare a vivere la sua doppia vita nei panni di Lady Whistledown. Mentre lei si espone agli eventi sociali, Colin si ingelosisce e difronte alla sua assenza capisce l’importanza che Penelope aveva per lui.

Ecco perché si offre di aiutarla a trovare un marito. Secondo il riassunto ufficiale rilasciato da Netflix, il piano di Colin per aiutare Penelope ad acquisire sicurezza potrebbe “funzionare un po’ troppo bene”. Non solo Colin e Penelope, la terza stagione si concentrerà anche su Eloise, che dopo aver scoperto l’identità di Lady Whistledown, chiude ogni rapporto con lei.

Questo apre le porte a nuove amicizie che movimenteranno la sua quotidianità. Sulla scia dello spin-off La Regina Carlotta, inoltre, è probabile che Violet riprenda in mano la sua vita sentimentale dopo la morte del marito. Potrebbe prendere il via un periodo libertino che cadrebbe a pennello nella stagione “più scandalosa di sempre”.