Serie TV Il paradiso delle signore: viene allo scoperto il grave inganno | Cocente delusione Di Diandra Migliorucci - 12

Sebbene le storie della soap opera siano collocate nella Milano degli anni ’50 e ’60, la verità è venuta a galla: la città è diversa.

Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana che occupa i pomeriggi di Rai1 da quasi otto anni ormai ed è stata in grado di appassionare milioni di italiani che rimangono incollati ai loro piccoli schermi per scoprire come vanno avanti le vicende dei personaggi della serie tv.

La trama della fiction si snocciola nella Milano degli anni ’50 e ’60, dove le prime due stagioni erano ambientate negli anni ’50, mentre dalla terza in poi si è passati al decennio successivo. Tuttavia, non tutti i fan del programma sono al corrente di un fatto importante, ovvero che le riprese non vengono fatte nel capoluogo della Lombardia.

Le storie si svolgono negli anni del dopo guerra e, dal momento che quel periodo è stato definito il momento del boom economico, come città dove ambientare la fiction è stata scelta Milano. Infatti, questa città ha sempre rappresentato la ripresa economica dal paese ed è per questo che, anche per Il paradiso delle signore, è stata scelta Milano come location.

Nella soap opera si possono notare i luoghi più noti della città lombarda come, ad esempio, la Galleria Vittorio Emanuele, i Navigli, Piazza Duomo e il Teatro alla Scala. L’atelier che è l’omonimo della serie tv è certamente ispirato alla Rinascente che si trova in Piazza Duomo.

Gli ambienti interni de Il paradiso delle signore

Sebbene la città che abbia ispirato i produttori sia stata Milano, bisogna sottolineare dei dettagli circa la rappresentazione degli ambienti interni della fiction. I luoghi al chiuso sono stati completamente ricostruiti partendo da zero.

Tuttavia, per farlo, la città è stata cambiata ed è stata scelta Roma. Invece, per quanto riguarda le riprese e le ricostruzioni delle primissime stagioni della fortunata fiction targata Rai1, le scene, sia quelle esterne che quelle interne, venivano girate negli studi di Torino.

Dietro Milano c’è Roma

Dalla terza stagione in poi, il set si è trasferito nella capitale, presso gli Studi Videa. Dunque, i luoghi che vediamo nella serie come, ad esempio, il bar, il magazzino e le case dei protagonisti sono tutte ricostruzioni visitabili a Roma e non a Milano. Come vogliono farci credere.

Quindi, anche se la serie tv è ambientata nella Milano degli anni ’50 e ’60, i set sono stati fatti da zero nella capitale romana. Un dettaglio non indifferente ma che, in qualche modo, collega le due città principali d’Italia. Non ci resta che attendere settembre per ritornare ne Il paradiso delle signore.