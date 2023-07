Serie TV Il Paradiso delle Signore: l’attore di Umberto si lascia scappare un dettaglio | È spietato Di Luna Vespri - 16

Da settembre iniziano le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore: preparatevi a scoprire quello che succederà ai protagonisti.

Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare più intrigante che mai, con le nuove puntate che prenderanno avvio dal mese di settembre. Sembra una lunga attesa, per gli amanti della serie, ma possiamo assicurare che ne varrà la pena.

La stagione che sta per arrivare si concentrerà sul periodo del 1964, e si preannuncia piena di sorprese. Infatti, la soap vedrà l’entrata in scena di nuovi personaggi, oltre che la presenza di sviluppi di trama interessanti per chi invece si conferma nel cast.

In particolare, uno dei protagonisti della serie si mostrerà in vesti più accentuate: a partire da settembre Umberto, infatti, diventerà più cattivo e spietato che mai, dando così più movimento alla soap opera.

La notizia viene proprio da Roberto Farnesi, il quale ha rilasciato un’intervista per il magazine Grand Hotel, in cui a rivelato diversi aspetti che riguardano il suo personaggio di Umberto Guarnieri, senza però entrare in profondità, lasciandoci così con l’acquolina in bocca.

Come sarà Umberto Guarnieri nella nuova stagione

Nell’intervista in questione, dunque, Roberto Farnesi ha espresso qualche parolina riguardo il suo personaggio, Umberto Guarnieri, anticipando le caratteristiche che assumerà nella prossima stagione della soap opera più amata di Rai 1. L’attore si è espresso con due aggettivi “Cattivo e spietato”, che descrivono al meglio il suo personaggio.

“Da settembre mi vedrete nei panni di un Umberto Guarnieri ancora più cattivo e spietato. Almeno come imprenditore” ha precisato Roberto Farnesi, aggiungendo considerazioni sull’aspetto più docile dell’uomo che emerge quando si parla dei suoi figli, che è un punto in comune tra l’attore e il personaggio. Farnesi, infatti, nella vita reale è il padre di una bambina di un anno e mezzo che adora moltissimo. Inoltre, una notizia interessante che riguarda sempre Roberto Farnesi, è che lo vedremo impegnato in un film medievale, in cui riveste la parte di un cavaliere che affronterà scene da lui stesso definite “focose”.

Le novità dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Continuano, nel frattempo, le riprese delle nuove puntate sul set dei Videa Studi, dal lunedì al venerdì. Sui social sono circolate diverse foto che possono aiutare ad alleviare la nostalgia provata dai fan per la mancanza della soap opera nelle loro giornate.

In particolare, nell’ottava stagione, vedremo Salvatore ed Elvira girare su una Vespa azzurra, verso dove è ancora ignoto. Un’altra foto mostra un nuovo personaggio, all’interno di un camerino, di cui non si sa che ruolo ricoprirà e neppure di chi si tratti. Infine, una foto per tutti i fan di Adelaide e Marcello, soprannominati ’Barberasmo’: che ne sarà della loro relazione?