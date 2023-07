Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: si allarga il cast e arriva Giada | Tutto sulla new entry Di Ambra Ferri - 14

New entry a Il Paradiso delle Signore 8: a ribaltare la trama ci penserà Giada. Ecco chi è il nuovo personaggio della serie Rai.

I telespettatori non stanno più nella pelle in attesa di settembre, mese in cui uscirà la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Si tratta di una soap opera firmata Rai che negli ultimi anni ha riscontrato moltissimo successo.

Si rincorrono, in questi mesi di attesa, gli spoiler e le indiscrezioni relative alla nuova stagione. Uno di questi riguarda Giada, la new entry che aggiungerà altri elementi interessanti a una trama già molto complicata.

Ma di chi si tratta e che ruolo avrà? Ecco tutti i dettagli da sapere sul nuovo personaggio de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 8, arriva Giada

La nuova stagione della soap opera firmata Rai ci stupirà con risvolti di trama davvero inaspettati. Alcuni spoiler sono già usciti durante queste settimane, alimentando la curiosità dei telespettatori.

Sappiamo, per esempio, che Vittorio Conti si dedicherà alla nuova collezione del paradiso cercando di rivendicare la validità del suo marchio circondato da competitors. Infatti, imprenditore dovrà fare i conti con il magazzino di moda aperto da poco che gli sta rubando sotto il naso parte della clientela. Nonostante la preoccupazione di valorizzare al meglio il proprio negozio, il giovane potrebbe essere distratto da una serie di problemi personali.

Chi è la new entry

Per quanto riguarda Marcello, anche lui non è sta attraversando un periodo facile soprattutto per via della sua relazione con Adelaide. Infatti, scopre che la donna gli ha mentito più volte in passato. Il suo cuore diviso per l’amore che ha provato per Adelaide e il nuovo sentimento che sboccia giorno dopo giorno nei confronti di Ludovica. Anche la storia tra Gemma e Marco vivrà un periodo turbolento per via del possibile ritorno di Stefania.

Lo spoiler che ha incuriosito di più i telespettatori, però, è quello relativo a Giada, che dovrebbe approdare proprio durnate l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. L’indiscrezione sorge dalla pubblicazione di alcuni copioni della soap opera che la vedevano coinvolta. Per il momento non si sa molto sul suo personaggio, né tantomeno che ruolo ricoprirà nella storia, ma dato che gli autori amano stupire i propri telespettatori con colpi di scena, siamo sicuri che aggiungerà del pepe alla trama.

Non è noto se la ragazza si unirà alle Veneri oppure se sarà una nuova dipendente della Galleria di moda. É ancora troppo presto per avere questo tipo di dettagli, i più appassionati devono portare pazienza e aspettare l’uscita dell’ottava stagione su Rai1.