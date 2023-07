Serie TV Il paradiso delle signore 8: emergono le prime novità e sono piccanti | Anticipazioni Di Marina Drai - 11

L’ottava stagione de Il paradiso delle signore sarà piena di novità: sono stati gli attori stessi a confermarlo.

Anche se è estate, gli attori e la crew de Il paradiso delle signore non si riposano e sono sul set per girare le nuove puntate della serie. L’ottava stagione della soap è prevista in arrivo il prossimo autunno sulla Rai, ma non si conosce ancora la data precisa in cui verrà rilasciata.

Dopo i colpi di scena nel finale della settima stagione, i fan della serie non stanno più nella pelle: devono assolutamente scoprire quale sarà il destino dei loro personaggi preferiti, come nel caso di Marco e Gemma che, dopo tanto tempo, hanno deciso di seguire il loro sogno d’amore.

Anche il futuro della contessa è avvolto nel mistero: la donna ha rivelato la verità a Marcello, ma gli ha fatto promettere di non dirlo a nessuno. Adelaide, fuggita a Ginevra, nasconde un segreto che i fan ancora non conoscono.

Cosa accadrà nell’ottava stagione? È ancora presto per dirlo, anche se di certo i nuovi episodi riusciranno a stupire il pubblico ancora una volta. Proprio un video direttamente dal set della serie ha regalato ai fan qualche elemento in più su cui discutere.

Novità dal set de Il paradiso delle signore

A Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, durante la puntata del 21 giugno scorso, è andato in onda un servizio molto interessante per i fan de Il paradiso delle signore: l’inviata Romina Carrisi è andata sul set della serie mostrandoci il dietro le quinte con gli attori in procinto di girare le prossime scene.

Nel video si vedono Elvira Camarrone (Clara Boscolo) e Francesca Del Fa (Irene Cipriani), rispettivamente Venere e capocommessa. Le due hanno in mano un copione: probabilmente stanno ripassando delle scene da girare insieme. A giudicare dallo sfondo sembrano essere nello studio di Vittorio Conti. Pare che la scena in corso sia piena di spoiler, ma ovviamente le attrici non hanno rivelato nulla.

Tutte le novità piccanti dell’ottava stagione

Emanuel Caserio, interprete di Salvatore Amato, fa strada a Romina mostrando i vari angoli del set, in particolare la Galleria, il centro nevralgico di tutta la serie; si tratta, spiega Caserio, del luogo “più importante di questo set, dove si svolgono tutte le storie, dove si intreccia tutto”. L’attore ha poi mostrato la nuova caffetteria del Paradiso delle Signore.

Essendo vestito elegante è possibile che ora sia lui il proprietario del bar. Nel video però non si vedono le new entry del cast, anche se Daniele Carnacina, produttore creativo della serie, ha confermato che ci saranno nuovi personaggi. La produzione vuole tenere tutto segreto fino alla fine e regalare ai fan della soap tante sorprese. Meglio non rovinarsi l’attesa!