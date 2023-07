Serie TV La stagione finale di Riverdale avrà un episodio musical con canzoni originali Di Federico Del Ferraro - 11

Riverdale sta infine giungendo a termine, ma non se ne andrà senza il suo primo episodio musical con canzoni originali.

Riverdale è uno dei teen drama più celebri degli ultimi quindici anni, una serie che unisce vari aspetti per darsi un’estetica ed una atmosfera molto particolare e riconoscibile. Lo show è un libero adattamento delle storie del fumetto Archie pubblicato dalla Archie Comics, in cui il giovane Archie Andrews e i suoi amici vivono svariate avventure nel contesto della Riverdale High School.

Il genere della serie, così com’era per il fumetto, varia spesso e può passare dal thriller al comico in poco tempo, fra omicidi da risolvere e situazioni personali da affrontare. Come accade in tutti i teen drama di successo, questa componente più leggera basata su amicizie, amori e sotterfugi è la vera rete viva dei rapporti fra personaggi, mentre i casi da risolvere o sui quali indagare fungono da background narrativo per mandare avanti la storia e far evolvere gli abitanti di Riverdale.

Il trailer della Stagione 7 introduce un episodio musical

Dopo sei stagioni ricche di avvenimenti, Riverdale sta per giungere al termine con la Stagione 7. Tramite il trailer scopriamo che Kevin Keller (interpretato da Casey Cott) ha la brillante idea di raccontare chi sia davvero Archie Andrews tramite un musical, chiamato proprio Archie The Musical (anche titolo dell’episodio 14 di questa stagione finale), messo in scena alla Riverdale High School con la collaborazione dei vari studenti. Sebbene i ragazzi non ne siano così entusiasti, Archie in primis, la produzione viene accettata dai dirigenti e inizierà a prendere forma.

Nel passato Riverdale aveva avuto momenti musicali basati però su canzoni già esistenti e derivanti da opere come Heathers il Musical, Carrie: The Musical ed Hedwig and the Angry Inch. Stavolta le carte in tavola cambiano e ci saranno delle canzoni originali create appositamente per l’episodio in questione, questo scritto da Tessa Leigh Williams e diretto da Ronald Paul Richard.

Quando vedremo Archie The Musical?

In Italia la settima stagione di Riverdale, che è una produzione Warner Bros., viene pubblicata settimanalmente su Infinity+ a partire dal 9 giugno 2023. Gli episodi arrivano quindi a distanza di quasi tre mesi dalla prima TV americana, e mentre oltreatlantico Archie The Musical è già arrivato, qui in Italia debutterà l’8 agosto 2023. Ancora otto episodio ci separano da Archie The Musical, ma siamo intenzionati a gustarceli tutti: i venti episodi che compongono questa settima stagione saranno gli ultimi di Riverdale.

Finora nella settima stagione (spoiler) abbiamo visto i ragazzi trasportati indietro nel tempo da una cometa al 1955, nei loro anni liceali. I genitori di Ethel vengono assassinati e nonostante la ragazza sia certa di chi sia il responsabile, lei stessa viene arrestata. Nel frattempo Jughead, che sta scrivendo storie a fumetti per il signor Fieldstone, viene lasciato da Veronica propria a causa dei suoi racconti.