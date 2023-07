The Handmaid’s Tale 6: data di uscita, cast e finale di serie, ecco tutto ciò che sappiamo

“The Handmaid’s Tale” è una celebre serie distribuita da Hulu, tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood. La serie ha conquistato il pubblico con le sue cinque stagioni e ora i fan si chiedono quando potranno finalmente rivedere June e gli altri personaggi.

The Handmaid’s Tale è disponibile in Italia su Amazon Prime dalla prima fino alla quinta stagione e con molta probabilità su questa stessa piattaforma in streaming verrà distruibuito anche il sesto capitolo. Purtroppo, non è stato ancora annunciato il giorno di uscita della nuova parte di questa meravigliosa e quanto più rivoluzionaria serie.

Tuttavia, quello che sappiamo è che questa stagione sarà l’ultima, causando grande dispiacere ai numerosi appassionati di tutto il mondo. “The Handmaid’s Tale” affronta tematiche sociali in chiave distopica, esacerbando condizioni già esistenti nella nostra realtà.

La serie ci mostra un futuro totalitario in cui un regime chiamato Gilead ha preso il controllo degli Stati Uniti. La trama segue June, interpretata da Elisabeth Moss, una donna intrappolata in questa società oppressiva e costretta a servire come ancella sessuale. Attraverso la narrazione, la serie esplora temi come la subordinazione delle donne, l’erosione delle libertà civili e l’abuso di potere.

Le dichiarazioni di Madaleine Brewer e messa in onda della serie

Dalla conclusione della quinta stagione, siamo tutti in trepidante attesa del ritorno di June e dei suoi compagni. Nonostante non ci siano ancora dettagli sulla produzione e sulle date di uscita, sappiamo che la sesta stagione segnerà la fine di The Handmaid’s Tale, quando tutti i nodi verrano finalmente al pettine e molti punti in sospeso potranno trovare risposta.

Durante uno speciale del talk show di Graham Norton in occasione della vigilia di Natale, l’attrice che interpreta Janine ha confermato anche che la sesta stagione sarà quella decisiva. Tuttavia, ha anche sottolineato che ci vorranno un po’ di mesi prima che possiamo vederla, considerando i tempi necessari per le riprese e la post-produzione. Si presume che la stagione possa essere trasmessa l’anno prossimo, forse in autunno, con il primo trailer disponibile all’inizio o a metà del 2024.

Come è finita la quinta stagione di The Handmaid’s Tale

Vedremo, quindi, June risolvere numerosi conflitti in cui è coinvolta e con molta probabilità i creatori offriranno uno spettacolare finale senza precedenti ai loro fan. La quinta stagione è stata molto stressante per i protagonisti e si è conclusa con diversi cliffhanger. June è in viaggio verso le Hawaii dopo che suo marito Luke ha ucciso l’uomo che l’aveva intenzionalmente colpita e che fa parte di un movimento anti-rifugiati sempre più diffuso in Canada. Qui, incontra Serena, che è anche in fuga con suo figlio, mentre Nick affronta le accuse di sua moglie a Gilead la quale prende coscienza che suo marito non la ama abbastanza, poiché nel suo cuore c’è solo June.

Anche per Janine le cose si complicano nell’ultima parte, quando, presa da un momento di rabbia, si scontra con Naomi, la “moglie” che anni prima le aveva portato via sua figlia e con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale. Ci sarà il peggio per Janine dopo questo affronto alla legge di Gilead, o riusciranno a trovare un escamotage per salvarla? La stessa sorte incerta tocca a Luke, che viene arrestato proprio alla fine della parte quinta per l’omicidio dell’uomo che ha attentato alla vita di sua moglie June. Niente è come sembra in The Handmaid’s Tale ma nel caos imperante si continua a sperare per i nostri protagonisti sempre il meglio.