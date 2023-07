Serie TV Terra amara: Gaffur ammazza Hatip, ma c’è un testimone | Ecco cosa succede Di Diandra Migliorucci - 12

Lo scontro tra questi due personaggi si è concluso nel peggiore dei modi e, oltretutto, c’è stato anche chi ha assistito all’omicidio.

Terra amara è una serie televisiva turca che sta appassionando molti fan di diverse nazione europee e anche in Italia si è registrato un certo indice di gradimento tra il pubblico. Nel corso delle ultime puntate, al centro dell’attenzione ci sono stati Gaffur e Hatip (rispettivamente interpretati da Bülent Polat e Mehmet Polat) che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori.

La puntata dello scorso 2 luglio ha sorpreso molti fan, in quanto Hunkar ha deciso di incontrare Sevda. Questo ha stupito molto i telespettatori perché le due donne sono sempre state nemiche in amore, dal momento che hanno condiviso lo stesso uomo senza neanche saperlo.

Nel mentre, Zulheya è finalmente uscita dal coma e Hunkar ha scelto di andare a trovarla in ospedale per scusarsi con lei e affermare che, d’ora in poi, le starà sempre accanto. Le anticipazione di ieri (lunedì 3 luglio) hanno rivelato altri dettagli succulenti riguardo la trama.

Abbiamo scoperto che Naciye riceverà una lettera da suo marito dove le viene chiesto di divorziare. Per questa lettera inattesa, la donna si farà coraggio e deciderà di denunciare il marito per omicidio.

Macchinazioni machiavelliche

Quando Naciye decide di denunciare suo marito per assassinio, l’uomo scoprirà che ci sono altri scheletri nell’armadio e che qualcuno ha voluto infangare il suo buon nome. A celarsi nell’ombra di tutti questi avvenimenti c’è anche Gaffur.

Quest’ultimo, captando che Hatip ha scoperto tutta la verità scomoda che non doveva mai venire a galla, proverà ad ucciderlo. Gaffur sarà la colonna portante del prossimo episodio, in quanto verrà minacciato da Hatip, dopo che quest’ultimo crede di essere stato ricattato proprio da Gaffur.

Gaffur uccide Hatip e qualcuno vede tutto

Dopo una breve lotta tra i due uomini, Gaffur ha la meglio e finisce con l’assassinare l’uomo che lo teneva in pugno da troppo tempo. Tuttavia, mentre Gaffur ammazzava Hatip, qualcuno ha assistito a tutta la scena e per questa ragione il suo futuro potrebbe essere in grossi guai.

Questo qualcuno che ha visto tutta la scena userà questa sua informazione per minacciare e infangare la reputazione di Gaffur. Sebbene sia stato lui a commettere l’omicidio, Gaffur si sentirà molto in colpa e così assumerà atteggiamenti sospetti. Nei prossimi episodi di Terra amara scopriremo che cosa succederà a Gaffur e chi il testimone oculare dell’omicidio di Hatip.