Serie TV Il paradiso delle signore 8: Marcello rischia grosso, l’incidente è profetico | FOTO Di Diandra Migliorucci - 13

Marcello Barbieri si è macchiato di una colpa irreparabile e questo potrebbe influire sul suo futuro nella fiction.

Il paradiso delle signore è una soap opera che da quasi otto anni entra nelle case degli italiani e fa loro compagnia nei pomeriggi di Rai1, incuriosendoli con le sue trame avvincenti e i suoi personaggi carismatici.

Tra questi, ha lasciato il segno (e continuerà sicuramente a farlo) Marcello Barbieri, interpretato da Pietro Masotti. In questi giorni, Pietro è molto attivo sul suo profilo social di Instagram, dove condivide con i suoi fan attimi delle sue giornate piene di lavoro. Infatti, in questi giorni è il suo personaggio ad essere molto presente sul set della nuova stagione de Il paradiso delle signore.

I contenuti più apprezzati dai fan sono quelli che Masotti condivide con Vanessa Gravina, ovvero l’interprete della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La loro storia ha appassionato moltissimi italiani, che non vedono l’ora di scoprire come proseguirà nell’ottava stagione. Anche se, per adesso, non si sa nulla con certezza.

La settima stagione aveva lasciato i fan con il fiato sospeso, vedendo Marcello indeciso sul suo passato e sul presente ed anche sul rapporto con la sua ex, Ludovica. Sapendo, inoltre, che tra Barbieri e la Contessa c’è anche una forte intesa. Ma quello che è successo pochi giorni fa sul set potrebbe cambiare definitivamente le sorti di Pietro.

La giornata tipo di Pietro Masotti alias Marcello Barbieri

Nei post che l’attore condivide sui social appare molto energico e felice di ributtarsi tra le storie intricate de Il paradiso delle signore. La giornata tipo di Pietro sul set si articola in questo modo: l’attore passa dal trucco e parrucco per poi ripassare le battute del suo personaggio sul copione della serie televisiva.

Il tutto, sempre accompagnato dal suo fedele amico a quattro zampe, ovvero il suo adorato bassotto. Ma qualche giorno fa è accaduto qualcosa che, per chi ci crede, è molto spiacevole e portatore di malasorte.

L’incidente profetico sul set de Il paradiso delle signore

Nel camerino di Masotti, il suo specchio è andato in mille pezzi. Per chi è superstizioso, saprà benissimo (e ci crederà pure) che adesso gli aspettano ben sette anni di sfortuna, durante i quali gli possono capitare le peggiori catastrofi.

Tuttavia, c’è un ma. Infatti, Pietro Masotti ha poi specificato su Instagram che non è stato lui a rompere lo specchio ma che, invece, è caduto da solo, frantumandosi miseramente. Forse ci sono stati degli urti troppo forti o altro, ma non è stato l’attore a farlo cadere. Quindi, la malasorte dovrebbe evitarlo, andando a toccare chi di dovere. Il nostro Pietro alias Marcello Barbieri è salvo.