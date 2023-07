Serie TV Bridgerton 3, la storia d’amore tra Colin e Penelope potrebbe essere una nuova sfida Di Elisa Sirtori - 13

Non vediamo l’ora di conoscere come si svolgerà la storia d’amore tra Colin e Penelope, ma questo potrebbe portare a una sfida ardua.

La terza stagione di Bridgerton ci porterà finalmente a conoscere lo svolgimento della storia d’amore tra due dei più amati protagonisti della serie, ovvero Colin e Penelope, però romperà una tradizione che va avanti ormai dalla prima stagione.

La serie tv Bridgerton è basata sugli omonimi romanzi della scrittrice Julia Quinn e ogni nuovo capitolo racconta le avventure amorose di uno dei fratelli Bridgerton, nella prima stagione la protagonista è stata Daphne, nella seconda abbiamo seguito la storia d’amore del fratello maggiore Anthony e adesso secondo i libri doveva essere il turno di Benedict.

Invece si è deciso di saltare, per adesso, questo capitolo e passare direttamente a Colin, nonostante sia una deviazione importante dal materiale di partenza, sicuramente questa storia sarà molto intrigante per il pubblico, perché dopo le prima due stagioni che hanno fatto scintille, non si poteva rischiare di abbassare la posta in gioco.

Quello che però sicuramente accadrà mettendo in evidenza la storia tra Penelope e Colin sarà un totale contrasto con le stagioni precedenti perché rispetto ai precedenti i loro personaggi sono già conosciuti e abbiamo anche dei dettagli del loro passato, quindi potrebbe essere una sfida per la serie.

Il contrasto della terza stagione di Bridgerton rispetto alle precedenti

Quello che potrebbe essere un problema (ma anche un vantaggio) è che i due protagonisti sono figure già più che consolidate e conosciute nel mondo della serie, nella prima stagione erano tutti nuovi e il pubblico ha potuto conoscerli man mano che la loro storia d’amore veniva raccontata. Nella seconda stagione avevamo già conosciuto alcuni tratti di Anthony, che sono poi stati approfonditi proprio grazie alla conoscenza del volto nuovo di Kate Sharma, dando vita a una intrigante storia.

Nella terza stagione conosciamo benissimo i due protagonisti, perché Colin e Penelope sono amici di vecchia data, quindi non ci sarà la danza del corteggiamento tra due sconosciuti che si attraggono, questo quindi cambierà completamente le dinamiche di Bridgerton.

Perché questo dettaglio potrebbe essere una sfida per Bridgerton

Questa nuova storia che verrà raccontata ha sicuramente un grosso potenziale perché ormai siamo affezionati ai personaggi, ma potrebbe anche essere una sfida per la serie, proprio perché la loro storia non sarà del tutto nuova, tutto al contrario, i due hanno già avuto dei momenti emotivamente forti insieme nel corso delle due stagioni precedenti e in questa vedremo come si consoliderà.

Bridgerton avrà il compito di lavorare e plasmare una nuova storia d’amore però rimanendo fedele a tutti gli elementi che già conosciamo dei due in modo da regalarci una storia nuova senza rovinare tutto quello che c’è già stato prima.

Le difficoltà che potrebbero sorgere e la trama svelata

Quello che vedremo nella terza stagione di Bridgerton è una storia assolutamente diversa, dove due amici di vecchia data si scopriranno innamorati, anche se già sappiamo che Penelope ha una cotta per Colin da sempre. Lui invece l’ha sempre vista come una delle sue più care amiche, tanto che la storia inizierà con lui che la aiuta a cercare marito.

Un modo davvero interessante per consolidare il loro rapporto portando Colin a provare sentimenti più profondi per l’amica quando pensa che potrebbe finire tra le braccia di un altro uomo, sicuramente la loro storia sarà una sfida per la serie, quello su cui possiamo contare è che finora gli sviluppi dei corteggiamenti non ci hanno mai deluso, e questa nuova storia potrebbe avere un fortissimo potenziale.