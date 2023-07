Serie TV Il paradiso delle signore 8: Marta non tornerà, è confermato | Anticipazioni clamorose Di Diandra Migliorucci - 15

Nella nuova stagione della soap opera ci saranno molte novità che riguardano i nostri protagonisti milanesi.

Il paradiso delle signore è la fortunata fiction targata Rai1 che da quasi otto anni tiene gli italiani incollati ai loro piccoli schermi grazie alle molte storie intrecciate tra loro e ai suoi personaggi carismatici. La settima stagione si è conclusa lo scorso 5 maggio e le registrazioni dell’ottava sono già partite da diverse settimane ormai.

Gli attori del cast coinvolgono i loro fan con alcuni post sui profili social dove mostrano piccoli ma importi dettagli in merito alle novità della nuova stagione. Tra i piccoli spoilers trapelati nell’ultimo periodo, ce ne uno molto lieto: finalmente Gemma darà alla luce il suo primo bambino.

Nella scorsa stagione, la venere aveva annunciato la sua gravidanza e durante il corso dell’ottava stagione, Gemma affronterà gli ultimi mesi di gravidanza per poi partorire. Così, Gemma diventerà mamma per la prima volta e al suo fianco ci sarà Marco di Sant’Erasmo. Quest’ultimo, dopo aver scoperto lo stato interessante della giovane, ha deciso di assumersi le sue responsabilità.

Dunque, i neogenitori dovranno affrontare i tipici problemi e le classiche difficoltà che un bimbo può portare durante il corso dei suoi primi mesi. Inoltre, Marco e Gemma potrebbero decidere di crescere il loro bambino lontano da Milano e dai pregiudizi delle persone.

Il futuro di Umberto

La nuova stagione de Il paradiso delle signore sarà incentrata anche su Umberto, pronto a dedicare anima e corpo al suo lavoro. L’uomo sarà a capo del nuovo negozio milanese, Galleria Moda Milano, e farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote al concorrente atelier gestito da Vittorio Conti.

Questa volontà di scontrarsi e mettere in difficoltà l’avversario si prospetta essere una sfida ricca di colpi di scena, dal momento che sia Umberto che Tancredi saranno disposti a fare tutto il necessario per fare concorrenza e dare fastidio allo storico magazzino milanese.

Marta non farà parte del cast de Il paradiso delle signore 8

Si vociferava un possibile ritorno di Marta Guarnieri, la figlia del commendatore ed ex compagna di Conti. Purtroppo, però, nella prima parte dell’ottava stagione Marta non farà il suo ingresso nel cast. La donna sceglierà di restare negli Stati Uniti d’America piuttosto che ritornare a Milano per supportare suo padre.

Questo perché Marta crede che la nuova avventura lavorativa del padre sia rischiosa e piena di lacune. Dunque, le anticipazioni de Il paradiso delle signore hanno rivelato sì delle novità positive, ma anche alcune negative. Tra cui il non ritorno di Marta nella serie televisiva.