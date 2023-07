Serie TV Gen V: lo spin-off di The Boys arriverà molto presto | Svelata la data di uscita Di Federico Del Ferraro - 7

Novità succulente per i fan di The Boys: rivelata la data di uscita ufficiale per lo spin-off Gen V con tanto di nuovo poster.

Gli scioperi congiunti di sceneggiatori ed attori continuano a rallentare o bloccare molte produzioni cinematografiche e televisive, fra cui la quarta stagione di The Boys. La data di uscita di quest’ultima non è infatti ancora stata svelata, sebbene le riprese siano già terminate e quindi, presupponiamo, gli episodi siano ora in sala di montaggio. Ad alleviare l’attesa è giunta però in soccorso la serie spin-off, Gen V.

Gen V sarà ambientata nella scuola per Super gestita dalla Vought International, la Godolkin University, e vedrà competere fra loro i vari studenti. Tutti questi sono stati resi dei Super tramite una iniezione ed essi stessi ne sono a conoscenza. Durante la loro permanenza i segreti oscuri della Vought verranno a galla ed ogni ragazzo dovrà decidere che tipo di supereroe essere e da quale parte schierarsi.

Il nuovo poster ritrae la protagonista Marie Moreau

Ad accompagnare l’annuncio della data di uscita ufficiale di Gen V – data che era attesa da ben tre anni – è stato distribuito un poster ufficiale in cui vediamo la protagonista della serie spin-off, Marie Moreau, proprio nel piazzale dell’università Godolkin. La ragazza è poggiata su una imponente statua di Patriota e sta sfoggiando il suo potere, ovvero la manipolazione del sangue.

Marie Moreau è infatti capace di controllare il proprio sangue ed utilizzarlo in svariati modi. Sul conto del suo personaggio sappiamo inoltre che ha avuto un tragico passato, ma nient’altro di questo. Marie sarà interpretata da Jaz Sinclair, nota per i suoi ruoli di Rosalind Walker in Le terrificanti avventure di Sabrina e di Chloe nel film Slender Man. Ha partecipato inoltre a Città di carta di Jake Schreier e The Vampire Diaries.

Cast e data di uscita di Gen V

Ad affiancare Jaz Sinclair fra i banchi di scuola troveremo Chance Perdomo (Le terrificanti avventure di Sabrina) come il manipolatore di metalli Andre Anderson, Lizze Broadway (Bones) come la minuscola Emma Meyer, Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters) come la mentalista Cate Dunlap, Derek Luh e London Thor come il metamorfo Jordan, Asa Germann come il giovane Sam Riordan e Shelley Conn in un ruolo non specificato.

Questo il nucleo principale di studenti, ai quali si aggiungeranno personaggi ricorrenti di vario tipo e delle guest star direttamente dalla serie madre, The Boys. Vedremo infatti la partecipazione di Jessie T. Usher come A-Train, Colby Minifie come Ashley Barrett, P. J. Byrne come Adam Bourke e Jensen Ackles come Soldier Boy.

Gen V debutterà su Prime Video venerdì 29 settembre 2023 con tre episodi, seguiti poi da una distribuzione settimanale per i restanti cinque; il finale di stagione cadrà quindi il 3 novembre.