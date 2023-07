Serie TV Outlander: Forte Ticonderoga, la storia e la sua importanza per la stagione spiegate Di Diandra Migliorucci - 9

Nella settima stagione, il Forte assume molto rilievo e diventa una posizione strategica sia per la Rivoluzione che per i personaggi stessi.

Outlander è una serie televisiva anglo-americana diretta da Ronald D. Moore, che va in onda dal 2014 ed è di genere storico, drammatico, avventura e fantastico. La serie tv è basata sull’omonima serie di libri scritti dalla statunitense Diana Gabaldon ed è composta, per il momento, da sette stagioni.

Nel quarto episodio della settima stagione di Outlander, Cornelius Harnett fa il suo ritorno e questo porta soltanto pessime notizie riguardo ai piani di Claire e Jamie per andare in Scozia. Tuttavia, la loro nuova destinazione verso il Forte Ticonderoga anticipa gli eventi storici che avverranno, conferendo a quel luogo l’importanza storica che ha avuto realmente durante la Rivoluzione Americana.

Se Jamie non avesse salvato Cornelius nella sesta stagione, non sarebbe stato chiamato per unirsi alla causa. Harnett, forzando la mano e minacciando l’arruolamento, mette Jamie e Claire nel bel mezzo di un’altra lotta contro gli inglesi. Questo porterà certamente grande scompiglio nella vita dei due giovani. Ma la quarta puntata della settima stagione di Outlander mostra che il Forte Ticonderoga non è soltanto la meta finale di Jamie e Claire.

La notizia di Harnett circa il Generale Schuyler bisognoso di altri uomini al Forte ha raggiunto anche Rachel e Denzell Hunter. La settima stagione ha introdotto alcuni nuovi personaggi e li ha mandati verso il Forte assieme a William Ransom. I fatti accaduti al Forte descritti nel libro An Echo in the Bone, renderà solido il legame tra gli Hunter e i Fraser, ma la presenza di Jamie e Claire li metterà in primo piano nella Rivoluzione Americana.

Che cos’è il Forte Ticonderoga

Posizionato all’estremità meridionale del lago Champlain, a New York, l’ubicazione strategica del Forte Ticonderoga gli permetteva di avere il controllo del fiume La Chute, che ancora oggi collega il lago Champlain al lago George. Il Forte a forma di stella è stato costruito tra il 1755 e il 1757 dai francesi e il suo nome originale era Forte Carillon ed ha giocato un ruolo importante e strategico nella Guerra dei Sette Anni.

La posizione strategica del Forte è rappresentata anche dal nome stesso, dal momento che Ticonderoga deriva dalla parola irochese che significa tra due acque. Tuttavia, come sottolinea anche Outlander, è proprio durante la Rivoluzione Americana che il Forte Ticonderoga ha assunto un’importanza mai vista prima.

Eventi al Forte Ticonderoga

La settima stagione di Outlander presenta il Forte Ticonderoga già conquistato dall’esercito continentale, ma la battaglia per averlo è stata utile per risollevare il morale degli americani. Nel maggio 1775, quando il Forte era ancora degli inglesi, la milizia dei Green Mountain Boys guidata da Ethan Allen e Benedict Arnold ha conquistato la guarnigione britannica e la loro artiglieria.

Sempre per la sua posizione strategica, il Forte è stato usato anche dall’esercito continentale come luogo di sosta prima di attaccare i territori canadesi controllati dagli inglesi. Importante è stato anche l’Assedio del Forte avvenuto nel 1777, che vedremo presto nella settima stagione di Outlander, dal momento che Harnett ne ha parlato con Jamie e la linea temporale coincide.