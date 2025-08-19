Mare Fuori, è in arrivo la sesta stagione su Rai 2: le anticipazioni assicurano nuovi colpi di scena

Per la gioia dei fan arriverà su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori. Ecco tutte le novità: dalla data della messa in onda alla nuova regia.

Mare fuori è una serie televisiva italiana che ha riscosso un grande successo a partire dal 2020 ed è tuttora in produzione. Ideata da Cristina Farina e scritta con Maurizio Careddu, si tratta di un genere drammatico e fino ad ora ci sono state ben 5 stagioni con 62 episodi in totale.

Nel corso di questi anni ha ottenuto sia consensi che dissensi. A prescindere da tutto, è stata riconosciuta con 2 Nastri d’argento- Grandi serie, 4 Ciak d’oro serie tv e ha ricevuto anche una candidatura al Globo d’oro!

Cosa è stato fortemente apprezzato dal pubblico italiano? Sicuramente la trama avvincente che ha come protagonisti dei ragazzi rinchiusi tra le mura di un carcere minorile. I riflettori sono puntati sono due adolescenti, Carmine e Filippo. Il primo proviene da una famiglia camorrista e vorrebbe allontanarsi per vivere onestamente con la fidanzata mentre l’altro è un pianista milanese in vacanza a Napoli con gli amici.

Vengono arrestati e portati nel carcere minorile dove vengono importunati dal figlio di un potente boss, Ciro. Probabilmente anche questo farà legare ancora di più Carmine e Filippo. Tuttavia ci sono anche altri detenuti con storie difficili e non c’è da stupirsi se i telespettatori si siano affezionati.

Mare Fuori 6, in arrivo su Rai 2

Nel corso delle stagioni televisive qualcuno ha puntato il dito contro Mare fuori e tra questi c’è un ex carcerata che ha rilasciato un’intervista a fanpage.it. Quest’ultima avrebbe sottolineato che la realtà del carcere proposta dalla serie tv è del tutto falsificata. Inoltre c’è chi riferisce che non possono esistere delle relazioni tra le forze dell’ordine con i detenuti.

Nonostante le varie controversie, il successo è stato tale da garantire la messa in onda della sesta stagione, le cui riprese hanno avuto inizio qualche mese fa. La direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati ai microfoni di Fanpage ha svelato alcuni dettagli interessanti.

Ecco quando andrà in onda la serie televisiva

Probabilmente le nuove puntate potrebbero andare in onda a gennaio o inizio febbraio, ma prima si può fare affidamento all’anteprima su RaiPlay. Il nuovo regista è Beniamino Catena, con lui che si è occupato di Doc – Nelle tue mani e Un passo dal cielo.

Inoltre il produttore Roberto Sessa ha dichiarato che ci sarà non solo la settima stagione, ma anche l’ottava! Una notizia che ha entusiasmato i fan della serie televisiva. Per quanto riguarda la trama non si sa ancora nulla, ma una cosa è certa: sarà avvincente al punto tale da tenere incollati davanti al piccolo schermo per l’ennesima volta.