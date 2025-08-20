Upload 4 in arrivo su Prime Video: la serie sci-fi più ironica del catalogo è pronta a sorprendere ancora | Tutte le novità

Dopo il successo delle prime tre stagioni, il mondo digitale di Lakeview riapre le porte con nuove sfide, colpi di scena e risate futuristiche.

Chi pensava che la vita dopo la morte non potesse essere divertente, non ha mai visto Upload. La serie sci-fi creata da Greg Daniels – già mente brillante dietro The Office – si prepara a tornare su Prime Video con la quarta stagione, confermando il suo ruolo di prodotto di culto per chi ama la fantascienza intelligente, ironica e contemporanea.

Dopo gli eventi al cardiopalma del finale della terza stagione, il pubblico si era lasciato con una doppia versione di Nathan, la realtà che si intreccia con la simulazione e un mondo sempre più instabile, tanto tecnologicamente quanto emotivamente. E adesso la domanda è: cosa succederà a Lakeview? La risposta arriverà presto, perché la nuova stagione è attualmente in produzione e dovrebbe debuttare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 su Prime Video.

L’annuncio dell’imminente ritorno ha già scatenato l’entusiasmo dei fan, desiderosi di scoprire come si evolveranno i rapporti tra Nathan, Nora, Ingrid e gli altri eccentrici personaggi digitali. Le anticipazioni parlano di un’ulteriore espansione del mondo virtuale, con nuove funzionalità bizzarre, update “mortali” e implicazioni sempre più profonde su coscienza, identità e libero arbitrio.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Greg Daniels ha confermato che Upload 4 sarà ancora più ambiziosa, sia visivamente che narrativamente. Ci saranno nuove location digitali, una riflessione più tagliente sul futuro delle intelligenze artificiali e, come sempre, il solito mix di sarcasmo, romanticismo e distopia soft.

Torneranno i protagonisti storici: Robbie Amell nei panni di Nathan, Andy Allo come Nora e Allegra Edwards nel ruolo di Ingrid, mentre sono attesi anche nuovi ingressi nel cast che daranno una scossa alle dinamiche della trama. Gli autori promettono che questa stagione porterà la serie “verso un punto di non ritorno”, con eventi che potrebbero rivoluzionare l’intero ecosistema di Lakeview.

Quando esce Upload 4

Non è ancora stata comunicata una data ufficiale, ma secondo le fonti vicine alla produzione, Upload 4 dovrebbe uscire tra dicembre 2025 e gennaio 2026, in esclusiva su Prime Video. L’attesa è alta, ma Prime ha già confermato che il nuovo ciclo sarà accompagnato da contenuti speciali e dietro le quinte per approfondire la costruzione dell’universo della serie.

Upload 4 promette di essere la stagione più esplosiva e riflessiva della serie: tra risate, dilemmi esistenziali e tecnologia fuori controllo, il confine tra reale e digitale è sempre più sottile.