Black Rabbit, Jason Bateman e Jude Law fratelli nel caos: la nuova serie thriller di Netflix svela il primo trailer

Due fratelli, un bar di New York e un segreto oscuro da seppellire: la nuova serie promette tensione, dramma e colpi di scena.

Netflix alza il sipario su una delle serie più attese dei prossimi mesi: Black Rabbit, thriller psicologico che vede per la prima volta insieme Jason Bateman e Jude Law nei ruoli di due fratelli legati da un passato irrisolto e da una pericolosa eredità familiare.

La piattaforma ha appena rilasciato il primo trailer ufficiale, e le premesse sono già da cardiopalma. L’ambientazione è una New York livida e notturna, dove i due protagonisti cercano di tenere in piedi un bar ereditato dal padre. Ma dietro le bottiglie e le luci soffuse, si nasconde un intreccio di tensioni familiari, ricatti, segreti e minacce che affiorano dal passato.

Bateman interpreta il fratello maggiore, pragmatico, segnato da un senso di colpa profondo e da un desiderio di redenzione. Law è invece il minore, più impulsivo, misterioso, tornato in città dopo anni di assenza. Il ritorno in scena di una figura del loro passato – il vero “coniglio nero” del titolo – darà il via a una spirale di eventi che metteranno in discussione la loro complicità e la loro sopravvivenza.

Thriller familiare dalle sfumature noir

La serie è prodotta da Bateman stesso con la sua casa di produzione Aggregate Films, in collaborazione con Jude Law e la sua Riff Raff Entertainment. Dietro la macchina da presa anche Zach Baylin (sceneggiatore di King Richard), che firma la scrittura insieme a Kate Susman, in quello che si preannuncia come un racconto stratificato e moralmente ambiguo.

Nel trailer si percepisce chiaramente il tono cupo e la tensione costante: corridoi bui, telefonate interrotte, sguardi pieni di sospetto. Il tutto accompagnato da una colonna sonora minimale ma ipnotica, che amplifica l’ansia e il mistero. Le prime reazioni parlano di un mix tra Ozark, True Detective e The Night Of.

Quando esce Black Rabbit

Black Rabbit sarà disponibile su Netflix nel 2026, anche se non è ancora stata comunicata la data ufficiale di uscita. La serie sarà composta da 8 episodi, ciascuno con una durata di circa un’ora, e sarà distribuita contemporaneamente a livello globale.

Con due attori del calibro di Bateman e Law, un’atmosfera tesa e un impianto narrativo costruito sull’ambiguità morale e i legami di sangue, Black Rabbit si candida a essere uno dei thriller di punta della prossima stagione televisiva. E con quel trailer così denso e silenzioso, l’attesa è già altissima.