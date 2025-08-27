OnlyFangs, il delirio sexy-vampiresco tra trash e nostalgia anni ’90: arriva il film che nessuno si aspettava

Un’esplosione di colori, ironia pulp e nostalgia horror: il nuovo vampire movie indipendente si candida a diventare cult.

Sembra uscito da una VHS dimenticata in soffitta, ma invece arriva dritto nel 2025: OnlyFangs è il nuovo film underground che potrebbe conquistare i fan del bizzarro e del grottesco. Una commedia a tema vampiri così sopra le righe da sembrare un incrocio tra Dal tramonto all’alba, TikTok e un party a tema horror di fine anni ’80.

Dietro la macchina da presa ci sono Paul Ragsdale e Angelica De Alba, già noti per il loro cinema iper indipendente e provocatorio. Questa volta alzano l’asticella con una pellicola dichiaratamente ispirata agli exploitation movie del passato, quelli capaci di trasformare un’idea assurda in un’esperienza indimenticabile.

In OnlyFangs c’è tutto: sangue, sensualità, comicità e un’irriverenza che non chiede permesso. Il trailer – già diventato virale negli ambienti di nicchia – anticipa un’atmosfera kitsch e sovversiva, con vampiri sexy, neon sparati in faccia e una satira pungente sul mondo dei social.

App, morsi e like: la trama è già cult

Il film racconta la storia di un giovane cacciatore di mostri improvvisato che si imbatte in una gang di vampire. Ma invece di combatterle… crea un’app per monetizzare i loro morsi! Le vittime diventano clienti, le vampire diventano influencer, e la caccia si trasforma in business. Il tutto condito da riferimenti diretti a pellicole iconiche come Ragazzi perduti e Dal tramonto all’alba, ma con un tocco di demenzialità in più.

A rendere il progetto ancora più “fuori dagli schemi” è la presenza nel cast di Ginger Lynn Allen, ex leggenda del cinema per adulti anni ’80, qui in un ruolo che promette momenti sopra le righe. Insieme a lei, un gruppo di attori underground: Kansas Bowling, Drew Marvick, Jessa Flux, Ellie Church, Nina Lanee Kent e tanti altri nomi da culto istantaneo.

Una lettera d’amore ai fan del trash

OnlyFangs sarà presentato in anteprima il 18 ottobre in un cinema di Modesto, California, e successivamente avvierà una campagna di crowdfunding su IndieGogo. L’obiettivo? Distribuire copie fisiche e gadget esclusivi, rendendo il film un vero oggetto da collezione per gli amanti del cinema strano e irresistibilmente brutto.

I registi lo definiscono “il nostro film più ambizioso e costoso” e una “lettera d’amore ai film horror e sexy degli anni Ottanta e Novanta”. E se il tono è quello del trailer, si preannuncia una festa sopra le righe, dove tutto è esagerato e voluto.

Chi cerca un film serioso o realistico farebbe meglio a stare lontano. Ma per chi ha nostalgia del VHS, degli effetti speciali trash e delle trame fuori controllo, OnlyFangs potrebbe diventare una nuova perla da riscoprire, citare e amare proprio per i suoi eccessi.