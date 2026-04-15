Godzilla torna al cinema | Prime immagini del sequel: cosa cambia davvero
Il re dei mostri è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo che punta a espandere una delle saghe più iconiche del cinema giapponese. Godzilla Minus Zero è stato presentato al CinemaCon con un primo teaser trailer, offrendo un assaggio di quello che attende il pubblico nei prossimi mesi.
Il film rappresenta il sequel diretto di Godzilla Minus One e riporta dietro la macchina da presa Takashi Yamazaki, che torna a occuparsi non solo della regia, ma anche della sceneggiatura e degli effetti visivi, mantenendo una continuità stilistica con il capitolo precedente.
Una nuova minaccia dopo gli eventi del primo film
La storia si svolgerà nel 1949, a distanza di 2 anni dagli eventi già raccontati, e seguirà nuovamente la famiglia Shikishima. Il contesto resta quello di un Giappone segnato dalle conseguenze della guerra, ma pronto ad affrontare una nuova, devastante minaccia.
Il teaser lascia intuire un ritorno ancora più intenso e spettacolare del celebre kaiju, con un tono che sembra voler mantenere la tensione e il realismo emotivo già apprezzati dal pubblico. L’attenzione resta quindi non solo sull’azione, ma anche sulle storie umane travolte dalla distruzione.
Data di uscita e nuovi progetti per Yamazaki
Godzilla Minus Zero debutterà in Giappone il 3 novembre, per poi arrivare negli Stati Uniti pochi giorni dopo, segnando un passaggio importante anche dal punto di vista tecnologico: sarà infatti il primo film giapponese della saga realizzato per il circuito IMAX.
Durante la presentazione è stata annunciata anche una novità legata al futuro del regista. Takashi Yamazaki lavorerà presto al suo primo progetto in lingua inglese, un film di robot kaiju intitolato GrandGear, prodotto da J.J. Abrams per Sony. Un passo che conferma il crescente interesse internazionale verso il suo lavoro.
Con queste premesse, il ritorno di Godzilla si prepara a essere uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati del genere, tra continuità narrativa e nuove ambizioni produttive.