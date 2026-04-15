Il Signore degli Anelli torna al cinema | Svelato il nuovo Aragorn: la scelta che divide

Annunciato il cast ufficiale di Caccia a Gollum: tra ritorni storici e nuovi volti, cresce l’attesa.

La Terra di Mezzo è pronta a riaprire le sue porte con un nuovo capitolo cinematografico che punta a riportare sul grande schermo uno degli universi più amati di sempre. Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum ha finalmente svelato il suo cast ufficiale, alimentando curiosità e dibattito tra i fan della saga.

L’annuncio è arrivato durante il CinemaCon 2026, dove Warner Bros. ha confermato i nomi degli attori coinvolti nel progetto diretto da Andy Serkis. Un ritorno atteso, ma anche un passaggio delicato per un franchise che ha segnato la storia del cinema.

Il ritorno di volti iconici e la nuova avventura

Il film si inserisce in un momento narrativo ben preciso, raccontando ciò che accade tra la partenza di Bilbo Baggins dalla Contea e la nascita della Compagnia dell’Anello. In questo arco temporale, Gandalf e Aragorn sono impegnati in una missione cruciale: rintracciare Gollum, figura chiave per il destino dell’Anello.

Tra le conferme più attese c’è proprio quella di Ian McKellen, che tornerà nei panni di Gandalf, insieme a Elijah Wood, nuovamente nel ruolo di Frodo. A questi si aggiungono nuovi ingressi come Kate Winslet, che interpreterà Marigold, Leo Woodall nel ruolo di Halvard e Lee Pace come Thranduil.

Il nuovo Aragorn e le reazioni dei fan

Il punto più discusso riguarda però il personaggio di Aragorn. Come previsto, Viggo Mortensen non tornerà nel ruolo che lo ha reso iconico, lasciando spazio a un nuovo interprete. La scelta è ricaduta su Jamie Dornan, chiamato a vestire i panni di una versione più giovane del futuro re di Gondor.

La decisione nasce da esigenze narrative: il film racconta eventi precedenti rispetto alla trilogia originale, rendendo necessario un Aragorn più giovane. La produzione ha quindi optato per un recasting, evitando l’utilizzo massiccio di CGI per ringiovanire Mortensen.

La notizia ha già acceso il dibattito tra gli appassionati, divisi tra nostalgia e curiosità. Il ritorno di personaggi storici affiancati da nuove interpretazioni rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità per espandere ulteriormente l’universo creato da J.R.R. Tolkien, mantenendo viva la magia della Terra di Mezzo per una nuova generazione di spettatori.