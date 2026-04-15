Mercoledì 3 prende forma | Riprese in corso e nuovi volti: cosa aspettarsi

La serie Netflix continua a crescere tra attesa altissima e importanti novità nel cast e nella trama.

Il successo di Mercoledì non accenna a fermarsi e la terza stagione si prepara a diventare uno degli eventi più attesi del catalogo Netflix. Dopo aver conquistato il pubblico globale con le prime due stagioni, la serie spin-off della famiglia Addams si avvia verso un nuovo capitolo che promette di ampliare ulteriormente il suo universo narrativo.

Le aspettative sono particolarmente alte, soprattutto alla luce del finale della seconda stagione, che ha lasciato aperti numerosi interrogativi. Il mix tra teen drama, atmosfere dark e ironia ha rappresentato uno dei punti di forza dello show, e tutto lascia pensare che anche i nuovi episodi seguiranno questa linea.

Riprese in corso e data di uscita

La terza stagione è attualmente in fase di produzione, con le riprese in corso in Irlanda, come confermato da Netflix nel marzo 2026. Un dettaglio che indica come il progetto sia entrato nel vivo, anche se per vedere i nuovi episodi sarà necessario attendere ancora.

L’uscita è infatti prevista non prima del 2027, una tempistica che riflette la complessità produttiva della serie e l’ambizione crescente del progetto. Alla regia tornerà ancora una volta Tim Burton, figura chiave nel definire l’estetica e il tono della serie fin dal suo debutto.

Nuovi personaggi e ritorni nel cast

Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso di Eva Green, che interpreterà Ophelia, una misteriosa zia di Mercoledì, descritta come una figura enigmatica e creduta scomparsa. Un personaggio destinato a introdurre nuovi elementi nella trama e a complicare gli equilibri familiari.

Accanto a lei arriverà anche Winona Ryder, pronta a collaborare nuovamente con Burton, rafforzando ulteriormente il legame tra la serie e l’immaginario gotico che l’ha resa celebre.

Il cast principale vedrà il ritorno di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, insieme a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers e agli altri protagonisti che hanno contribuito al successo delle stagioni precedenti.

Con nuove dinamiche, personaggi inediti e una storia pronta a evolversi, Mercoledì 3 si prepara a consolidare il suo ruolo tra le produzioni più seguite degli ultimi anni, mantenendo viva la curiosità del pubblico in attesa del ritorno sullo schermo.