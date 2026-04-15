Spider-Man Beyond the Spider-Verse svela tutto | Miles Morales affronta il suo destino finale: il dettaglio che cambia tutto

Le prime immagini mostrano un protagonista in crisi tra realtà alternative e scelte che potrebbero cambiare il multiverso

Il viaggio di Miles Morales si prepara a raggiungere il suo momento decisivo con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, capitolo conclusivo di una trilogia che ha ridefinito l’animazione moderna. Le prime sequenze mostrate al CinemaCon offrono un’anteprima concreta di ciò che attende il protagonista, lasciando intravedere una storia ancora più intensa e complessa rispetto ai film precedenti.

Il racconto riparte esattamente dal punto in cui si era interrotto Across the Spider-Verse, con Miles intrappolato in una realtà alternativa che mette subito in discussione tutto ciò che conosce. Non si tratta solo di un nuovo mondo, ma di una dimensione in cui le regole sono diverse e le conseguenze ancora più imprevedibili.

Lo scontro con sé stesso e il peso delle scelte

In questo universo parallelo, Miles si trova di fronte alla versione più oscura di sé: qui non è Spider-Man, ma il Prowler. Il confronto tra i due diventa immediatamente il cuore emotivo della narrazione, mettendo in scena non solo uno scontro fisico, ma soprattutto un conflitto interiore tra due possibili destini. La presenza dello zio Aaron rafforza ulteriormente la tensione, creando una dinamica carica di significato e ambiguità.

Determinato a tornare nel proprio universo per salvare suo padre, Miles riesce a liberarsi sfruttando il suo caratteristico “venom shock”, dando il via a una sequenza d’azione che anticipa momenti cruciali del film. Ma la minaccia non si limita alla sua controparte: il protagonista è infatti braccato dalla Spider Society guidata da Miguel O’Hara, diventando sempre più isolato mentre attraversa realtà instabili e difficili da controllare.

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Un finale ambizioso tra ritorni e destino del multiverso

Nel corso della storia torneranno molti dei personaggi più amati, tra cui Spider-Gwen, Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Spider-Ham e Spider-Punk, pronti ad affiancare Miles in una battaglia che coinvolge l’intero multiverso. Accanto a loro, nuove presenze contribuiranno ad ampliare ulteriormente un universo narrativo già ricco e stratificato.

Le prime immagini confermano anche l’identità visiva unica della saga, con uno stile vibrante e sperimentale che mescola tecniche e linguaggi differenti. I registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson hanno definito questo capitolo il più ambizioso della trilogia, sottolineando come rappresenti la conclusione definitiva del percorso iniziato nel 2018. L’uscita è fissata per il 18 giugno 2027, una data che segna l’attesa per un finale chiamato a chiudere tutte le linee narrative e a definire, una volta per tutte, il ruolo di Miles tra le infinite versioni di Spider-Man.