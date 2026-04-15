Young Sherlock conquista Prime Video | Rinnovo ufficiale per la stagione 2: i numeri sorprendono

La serie sulle origini del celebre detective continua il suo successo globale con Guy Ritchie ancora alla guida.

Il successo era nell’aria, ma ora è ufficiale: Young Sherlock tornerà con una seconda stagione. Prime Video ha deciso di rinnovare il mystery drama dedicato alle origini di Sherlock Holmes, confermando così la fiducia in un progetto che ha rapidamente conquistato il pubblico internazionale.

Determinante è stato il riscontro dei primi episodi, che hanno registrato numeri importanti e una diffusione globale significativa. Un risultato che ha convinto Amazon MGM Studios a proseguire la storia, puntando ancora una volta su una delle icone più celebri della letteratura investigativa.

I numeri del successo globale

Secondo i dati ufficiali, oltre 45 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno visto almeno una parte della serie nelle prime 4 settimane dalla pubblicazione. Un risultato che ha permesso a Young Sherlock di entrare nella Top 10 delle produzioni più viste di sempre sulla piattaforma.

Un dato particolarmente rilevante riguarda la provenienza del pubblico: il 63% degli spettatori non è statunitense, con picchi di interesse nel Regno Unito, in India e in Germania. Un segnale chiaro della forza internazionale del personaggio e della capacità della serie di parlare a una platea ampia e diversificata.

Trama e futuro della serie

Creata da Matthew Parkhill, la serie segue un giovane Sherlock Holmes diciannovenne, interpretato da Hero Fiennes Tiffin, alle prese con i suoi primi passi nel mondo dell’investigazione mentre studia all’Università di Oxford. Un omicidio misterioso lo trascina in una cospirazione molto più grande, mettendo alla prova il suo talento e segnando l’inizio del suo percorso.

Per la seconda stagione è confermato anche il coinvolgimento di Guy Ritchie, che tornerà sia come produttore esecutivo sia dietro la macchina da presa, dirigendo almeno il primo episodio. La sua impronta stilistica, già evidente nei primi capitoli, continuerà a essere uno degli elementi chiave della serie.

Con una base di fan in crescita e una narrazione ancora tutta da sviluppare, Young Sherlock si prepara a espandere ulteriormente il proprio universo, puntando su mistero, azione e costruzione dei personaggi per consolidare il proprio posto tra le produzioni più seguite della piattaforma.