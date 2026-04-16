La Mummia cambia volto e torna a fare paura | Cronin riscrive il mito tra horror e mistero: un ritorno inatteso

Il nuovo film rilancia uno dei mostri più iconici del cinema riportandolo alle sue origini più oscure

Uno dei mostri più celebri della storia del cinema torna sul grande schermo con un approccio completamente diverso. La Mummia, diretta da Lee Cronin, arriva nei cinema dal 16 aprile 2026 con l’obiettivo dichiarato di riportare il franchise alle sue radici più inquietanti, abbandonando le atmosfere avventurose degli ultimi adattamenti per riscoprire il lato più puro dell’horror.

Dopo il successo de La casa – Il risveglio del male, il regista irlandese si confronta con un’icona nata negli anni Trenta, cercando di rinnovarla senza tradirne l’essenza. Il risultato è un film che mescola paura, tensione psicologica e mistero, costruito per sorprendere sia gli appassionati storici sia il pubblico contemporaneo.

Dalle origini del mito a una nuova visione

La figura della mummia affonda le sue radici nella cultura occidentale tra Ottocento e Novecento, quando l’interesse per l’antico Egitto – alimentato dalla cosiddetta Egittomania – iniziò a diffondersi in tutta Europa. La scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922 contribuì a rafforzare l’immaginario legato a maledizioni e misteri, elementi che il cinema trasformò rapidamente in racconto.

Il punto di svolta arrivò con il film del 1932 prodotto dalla Universal, che rese la mummia uno dei mostri simbolo dell’horror. Negli anni successivi, però, il personaggio ha subito diverse reinterpretazioni, spesso allontanandosi dalle atmosfere più oscure per avvicinarsi a un tono più spettacolare e avventuroso. Il nuovo film di Cronin nasce proprio dalla volontà di invertire questa tendenza.

Un horror familiare tra possessione e mistero

La storia segue una famiglia segnata da una tragedia: la scomparsa di una bambina durante un viaggio al Cairo. Dopo otto anni, la ragazza viene ritrovata in circostanze misteriose, all’interno di un antico sarcofago. Quello che dovrebbe essere un momento di gioia si trasforma però in un incubo, quando i genitori si rendono conto che qualcosa di oscuro è tornato con lei.

Il film unisce elementi di possessione, tensione psicologica e body horror, costruendo una narrazione che richiama da un lato l’inquietudine domestica di Poltergeist e dall’altro la struttura investigativa di un thriller. Con il supporto di produttori come James Wan e Jason Blum, il progetto rappresenta una scommessa ambiziosa: riportare in vita un mito del cinema e renderlo nuovamente capace di spaventare davvero. Ora resta solo da capire se questa nuova incarnazione riuscirà a lasciare il segno come le sue predecessore più iconiche.