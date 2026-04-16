Ruffini porta i bambini sul palco | Il Babysitter, uno spettacolo che ribalta tutto tra gioco e realtà: il pubblico non resta uguale

“Il Babysitter” arriva al Teatro Manzoni di Milano con nuove date e momenti inediti tra comicità e emozione

Paolo Ruffini torna a teatro con uno spettacolo che continua a sorprendere e coinvolgere spettatori di tutte le età. “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai” approda al Teatro Manzoni di Milano con nuove date fissate per il 27 aprile, il 21 e 22 maggio e l’8 giugno 2026, tutte alle 20:45. Un appuntamento che si inserisce nel successo di un tour capace di registrare numerosi sold out in tutta Italia.

Ispirato all’omonimo video-podcast che ha superato i 250 milioni di visualizzazioni, lo spettacolo rappresenta un viaggio nella spontaneità e nella fantasia dei bambini, trasformando il palco in uno spazio imprevedibile dove ogni replica può essere diversa dalla precedente.

Uno spettacolo tra improvvisazione e meraviglia

Accanto a Ruffini, salgono sul palco Isabel Aversa, Nicholas Ori e Leonardo Zambelli, affiancati al pianoforte da Claudia Campolongo, che cura anche la regia e la scrittura insieme all’artista. Il risultato è uno show che mescola comicità, improvvisazione e momenti poetici, costruito attorno all’interazione con i più piccoli.

Nel 2026 lo spettacolo si arricchisce di una novità significativa: un momento dedicato alla lettura delle letterine a Babbo Natale, scritte sia dai bambini protagonisti sia da quelli presenti in sala. Un passaggio che introduce uno sguardo autentico sul mondo dei più piccoli, fatto di sogni, desideri e riflessioni che spesso sorprendono anche gli adulti.

Un viaggio tra infanzia e crescita

Il cuore dello spettacolo sta proprio nel ribaltamento dei ruoli: Ruffini diventa un babysitter improvvisato, alle prese con tre bambini vivaci e imprevedibili, dando vita a una serie di situazioni che alternano leggerezza e riflessione. Tra giochi, racconti e momenti condivisi, emergono temi universali come la libertà, la fantasia e il valore delle emozioni più semplici.

Come sottolinea lo stesso Ruffini, lo spettacolo rappresenta una riflessione sulla capacità dei bambini di vedere il mondo con occhi diversi, ricordando agli adulti qualcosa che spesso si perde con il tempo. “Il Babysitter” si conferma così un’esperienza teatrale capace di unire divertimento e profondità, trasformando ogni serata in un’occasione per riscoprire il senso del gioco e dell’immaginazione.