Star Wars torna al cinema con Mando e Grogu | Il final trailer alza le aspettative: una missione decisiva
Dopo anni di attesa, Star Wars è pronto a tornare al cinema con The Mandalorian & Grogu, in arrivo nelle sale il 20 maggio 2026. In occasione del CinemaCon, è stato presentato il final trailer del film diretto da Jon Favreau, offrendo uno sguardo più completo su quella che si preannuncia come una delle uscite più attese dell’anno.
Il progetto segna un momento importante per il franchise, che torna sul grande schermo a quasi sette anni da L’ascesa di Skywalker, scegliendo di partire da uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico contemporaneo.
Dal successo streaming al grande schermo
Il film nasce direttamente dall’esperienza della serie The Mandalorian, diventata uno dei pilastri della strategia Disney+. Alla sceneggiatura lavorano Jon Favreau e Dave Filoni, due figure chiave nello sviluppo recente dell’universo narrativo di Star Wars, con il contributo di Noah Kloor.
Questa scelta rappresenta una continuità precisa: portare sul grande schermo una storia già consolidata, puntando su personaggi e dinamiche che hanno già dimostrato di funzionare. Il passaggio dal formato seriale al cinema diventa quindi una sfida, ma anche un’opportunità per ampliare ulteriormente il racconto.
Una missione che può cambiare tutto
Al centro della trama troviamo ancora una volta Din Djarin, il Mandaloriano, affiancato da Grogu. I due vengono coinvolti in una missione cruciale per la Nuova Repubblica, chiamata a difendersi dai tentativi di ritorno dell’Impero. A reclutare Mando è il personaggio interpretato da Sigourney Weaver, mentre tra le minacce compare anche Rotta the Hutt.
Il trailer insiste sul legame tra i due protagonisti, sottolineando il rapporto reciproco di protezione che li unisce. Un elemento centrale che, unito alla spettacolarità delle sequenze pensate anche per il formato IMAX, punta a rendere il film un evento cinematografico capace di rilanciare la saga anche nelle sale.
Con questo progetto, Star Wars prova a costruire una nuova fase, affidandosi a personaggi già iconici per il pubblico più recente e aprendo la strada a sviluppi futuri che potrebbero ridefinire ancora una volta l’universo creato decenni fa.