Top Gun 3 prende forma a sorpresa | Il ritorno di Maverick cambia tutto: il sequel è più vicino del previsto

Dal CinemaCon 2026 arrivano conferme sul nuovo capitolo con Tom Cruise e una sceneggiatura già in lavorazione

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, Top Gun 3 torna ufficialmente al centro dell’attenzione. In occasione del CinemaCon 2026, Paramount Pictures ha confermato che il progetto è vivo e in fase di sviluppo, rassicurando i fan che temevano un possibile stop definitivo dopo il successo del capitolo precedente.

Il ritorno della saga non sorprende se si considera l’impatto globale di Top Gun: Maverick, uscito nel 2022 e capace di superare 1,4 miliardi di dollari al box office mondiale. Un risultato che ha rilanciato il franchise dopo oltre trent’anni, trasformandolo in uno dei casi cinematografici più rilevanti degli ultimi anni.

Tom Cruise confermato e sceneggiatura in sviluppo

Uno dei punti più attesi riguarda il coinvolgimento di Tom Cruise, che tornerà nei panni di Maverick. La sua presenza rappresenta un elemento centrale per il progetto, soprattutto dopo il successo del secondo film, costruito proprio attorno al suo personaggio.

Secondo quanto emerso, la sceneggiatura è attualmente in fase di elaborazione, affidata a Ehren Kruger, già coinvolto nel capitolo precedente. Il produttore Jerry Bruckheimer resta legato al progetto, garantendo continuità con lo spirito della saga. Non è stato invece ancora confermato il regista: dopo il lavoro di Joseph Kosinski in Maverick, resta da capire se sarà lui a guidare anche questo nuovo capitolo.

Un sequel ambizioso tra nuovi volti e ritorni

Se la presenza di Cruise è ormai certa, restano ancora aperte diverse domande sul resto del cast. Il successo di Miles Teller e Glen Powell nel film precedente lascia ipotizzare un loro possibile ritorno, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La direzione della storia potrebbe quindi ampliare ulteriormente l’universo narrativo, coinvolgendo una nuova generazione di piloti.

Proprio sul fronte della trama emergono i primi indizi: l’idea alla base del film sarebbe particolarmente ambiziosa, pensata per offrire una sfida narrativa ancora più grande rispetto al passato. L’obiettivo sembra essere quello di espandere la storia senza tradire l’identità del franchise, mantenendo il legame con il mondo dell’aviazione ma introducendo nuovi scenari e tensioni.

Anche se Tom Cruise non era presente fisicamente al CinemaCon, ha voluto partecipare con un video registrato dagli studi di Melrose Avenue, sottolineando il valore storico della Paramount e il suo impegno per il futuro del cinema. Un segnale chiaro: Top Gun non è solo un ritorno, ma un progetto pensato per continuare a evolversi e a restare centrale nel panorama cinematografico internazionale.