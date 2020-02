La rivista scientifica «Critica d’Arte» ha inaugurato nel 2019 la nuova serie: una rinascita nel solco della tradizione inaugurata nel lontano 1935 dagli storici dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti e Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Proprio nel corso del 2018 si è conclusa l’attività dell’Università Internazionale dell’Arte di Firenze, proprietaria della testata «Critica d’Arte», e gran parte del patrimonio culturale e documentario è confluito nella Fondazione Centro Studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, intitolata a lui e alla moglie Licia Collobi. Con questo passaggio di consegne si è trasferita anche tutta l’officina culturale della rivista.

Per chi non conoscesse i due storici fondatori di «Critica d’Arte», questi nomi appaiono inevitabilmente nelle bibliografie di tutti gli studi di Beni Culturali. Ranuccio Bianchi Bandinelli, archeologo e storico dell’arte, è autore del manuale di arte romana ancora più studiato, anche se la sua divisione fra “arte patrizia”, influenzata da mode greche, e “arte plebea”, popolare ma autenticamente romana e non decadente, va comunque aggiornata e contestualizzata. Carlo Ludovico Ragghianti, invece, altro grande padre della critica d’arte italiana, è legato al nome di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato per antonomasia, che sostiene la pubblicazione di un’altra sua rivista: «seleArte».

Tornando a questa nuova serie di «Critica d’Arte», la numero 9 ora pubblicata in coedizione da Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte e da Editoriale Le Lettere, lo spostamento della direzione è stata occasione per riorganizzare la rivista. Si mantiene il formato precedente, ma il contenuto è stato articolato in sezioni diverse, oltre ad aver rafforzato i criteri redazionali e di peer review, grazie all’ampliamento del Comitato scientifico, affiancato dal Comitato Redazionale.

Fondazione Ragghianti Lucca, fototeca Fondazione Ragghianti Lucca, archivio

Secondo le linee guida tracciate da Ragghianti, i contenuti riguardano la storia dell’arte, dalla preistoria al contemporaneo, la storia della critica, l’architettura, il restauro e la conservazione, ma anche il cinema e il design.

La nuova serie si sviluppa in articoli corposi per la sezione Saggi, segnalazioni più brevi di natura puntuale nelle Note, un Osservatorio sui temi attuali di cultura, politica, tutela e insegnamenti universitari, e una sezione Biblioteca dedicata alle nuove uscite di libri e cataloghi recensiti.

Paolo Bolpagni, storico dell’arte e Direttore della Fondazione Ragghianti, sottolinea la volontà di perseguire un obiettivo di apertura al mondo delle arti ampiamente intese, per non la propria specifica identità della rivista. Il concetto di apertura è fondamentale per non chiudersi nella prospettiva ombelicale di un dibattito accademico fine a sé stesso, ma aprire gli occhi verso il mondo, verso ciò che succede, da qui l’ambizione di creare una sezione di Osservatorio.

Per avere un’idea dell’ampiezza degli argomenti che nutrono questa nuova serie di «Critica d’Arte» basta dare un’occhiata all’indice: si spazia dagli strumenti musicali dell’Africa Nera, alla storia dell’arte tessile, dall’arte medievale, fino al ricordo del centenario del Bauhaus e una riflessione su un dipinto di Osvaldo Licini, a cui è stata dedicata la copertina.

Nell’ottica dell’apertura, la rivista lancia una call for paper permanente per raccogliere materiali e contributi, di natura esclusivamente scientifica. I testi, inviati sotto forma di abstract in italiano, inglese, francese e spagnolo, saranno naturalmente sottoposti a double-blind peer review secondo criteri di qualità e rigore scientifico.

