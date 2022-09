Uncharted 2: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

Dopo il successo del primo capitolo, Uncharted 2 potrebbe essere dietro l’angolo. Del sequel del film ispirato al videogioco se ne parla già da un po’, ma quando uscirà e quali personaggi ritroveremo?

Il primo titolo di quella che si preannuncia essere una saga è uscito lo scorso febbraio come prequel della storia dei videogiochi. I protagonisti sono due avventurieri in cerca di tesori: Nathan Drake (Tom Holland) e Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg).

Mentre nel film Nathan ha 25 anni, nei videogiochi l’esploratore ne ha più di 30. La serie videoludica segue l’avventuriero mentre cerca di ritrovare i tesori più preziosi al mondo, nascosti in luoghi impervi e protetti da segreti ed enigmi.

Il film riprende le tematiche e crea una nuova avventura per il cinema, in cui Nathan e Sully sono alla ricerca del tesoro di Magellano. Contro di loro si schiereranno Santiago Moncada, erede della famiglia a cui Magellano aveva rubato il tesoro, e Jo Braddock, capo di mercenari al servizio di Moncada.

La pellicola, pur non eguagliando il videogioco in qualità e coinvolgimento, si è rivelata un buon prodotto, che però ha lasciato tante domande senza risposta. Le scene dopo i titoli di coda rivelano che le avventure dei due protagonisti sono appena cominciate: i due hanno recuperato una nuova mappa e sono pronti a partire per il mondo.

I fan di Nathan Drake si stanno chiedendo quando uscirà Uncharted 2 e quale sarà la trama. Ecco tutto quello che sappiamo del sequel del primo film.

Uncharted 2: trama

Dove viaggeremo con Uncharted 2? Quali posti esotici visiteranno i due esploratori? Per il momento, purtroppo, non ci sono molti dettagli su questo. Possiamo solo immaginare, come i titoli di coda suggeriscono, che la prossima avventura avrà a che fare coi nazisti e la seconda guerra mondiale. Nelle scene post-credit si vede che Sam, il fratello di Nathan, è ancora vivo, rinchiuso in prigione: probabilmente il personaggio avrà un ruolo nel sequel.

La trama del secondo film potrebbe poi girare intorno all’anello di Sir Francis Drake, esploratore antenato di Nathan e Sam. Il gioiello è un cimelio di famiglia, e forse il sequel potrebbe approfondire la storia dietro l’anello e ai genitori dei due.

Cast

Chi troveremo in Uncharted 2? Tom Holland e Mark Wahlberg torneranno sicuramente nei panni dei due protagonisti. I due hanno dimostrati di avere molta chimica sullo schermo, ed è difficile che la coppia verrà separata.

È possibile che ritroveremo anche Sophia Ali, interprete di Chloe Frazer nel primo film, una conoscenza di Sully e cacciatrice di tesori come lui. La donna aveva tradito i due e alla fine era stata a sua volta ingannata dal duo.

Non ci sono ancora indicazioni sui nuovi attori che si uniranno al cast. Sicuramente verrà annunciato l’interprete di Sam Drake e forse anche di Elena Fisher, ovvero la donna di cui il Nathan dei videogiochi è innamorato. Questo sempre se la produzione deciderà di inserire altri personaggi originali.

Uncharted 2: data di uscita

Dopo un film così avvincente e le scene finali che promettono una nuova avventura, i fan della pellicola si stanno chiedendo quando uscirà il sequel del primo titolo. Le aspettative sono molto alte.

Purtroppo al momento non c’è una data di uscita perché Sony non ha ancora confermato il sequel. È molto probabile, però, che l’idea sia già in cantiere, visto il successo del primo film; Sony potrebbe confermare l’arrivo del secondo titolo a fine di quest’anno o a inizio del prossimo.

Viste le tempistiche e visto che ancora non ci sono notizie ufficiali, il film potrebbe uscire non prima del 2024 o all’inizio del 2025.