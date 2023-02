Il Regno del Pianeta delle Scimmie è in arrivo: data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è in arrivo nei cinema: ecco cosa sappiamo del nuovo film della saga.

Il nuovo film della saga de Il pianeta delle scimmie sta per arrivare: Il Regno del Pianeta delle Scimmie sta finalmente per diventare realtà, per la gioia di tutti i fan della fortunata serie di film. Pochi giorni fa Wes Ball, il regista dietro la nuova pellicola, ha condiviso sui social di aver appena concluso le riprese.

Ball ha condiviso un simpatico video per l’occasione, ringraziando il cast e la produzione per il lavoro svolto. Nel video si vede una scimmia che, di fronte a un blue screen, annuncia la conclusione delle riprese. Gli attori e tutta la crew applaudono per la bella notizia, e poi il video mostra anche le scimmie abbracciarsi tra loro e farsi i complimenti.

Il film adesso entrerà in post-produzione e bisognerà aspettare ancora un bel po’ prima di potercelo godere al cinema. La pellicola è molto attesa sia dai fan della serie che in generale da tutti gli amanti del cinema: ci si aspetta molto dal regista di Maze Runner. Ma quando uscirà la pellicola e come proseguirà la storia? Ecco cosa sappiamo.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie: cast e trama

Il decimo film de Il pianeta delle scimmie riprenderà il filone conclusosi nel 2017, quando le scimmie sono state guidate da Cesare verso la loro “terra promessa” e gli esseri umani sono rimasti in numero sempre più esiguo. Nel film di prossima uscita vedremo una scimmia fuggire dalla schiavitù a cui è stato ridotto il suo clan e partire per l’avventura insieme a una giovane donna, entrambi in cerca di libertà.

Per quanto riguarda il cast, troveremo nomi importanti come Freya Allan (Ciri di The Witcher), Owen Teague (Nolan Rayburn in Bloodline), Wiliam H. Macy (Frank Gallagher in Shameless), Dichen Lachman (Sierra in Dollhouse) e Kevin Durand (Joshua di Dark Angels). Sappiamo inoltre che Teague interpreterà Cornelius, il figlio di Cesare.

Data di uscita

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è di certo uno dei film più attesi degli ultimi anni. Dopo ben 6 anni dall’ultimo, che si pensava chiudesse la nuova trilogia, assisteremo a nuove avventure in un mondo sempre più alla deriva dove umani e scimmie lottano per la sopravvivenza.

Secondo l’annuncio del regista, il film dovrebbe arrivare nei cinema il 24 maggio del 2024. Ancora poco più di un anno, quindi, per sapere come proseguirà la storia e se il nuovo titolo sarà all’altezza dei precedenti. I fan non vedono l’ora di scoprirlo, ma devono avere pazienza ancora per un po’.