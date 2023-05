Cinema Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, arriva l’agghiacciante trailer e Tom Cruise rischia la vita Di Camilla Conti - 10

I protagonisti di quest’ultimo lungo viaggio di Mission: Impossibile sono Tom Cruise, Hayley Atwell e Simon Pegg e adesso abbiamo il trailer.

Sta girando moltissimo hype intorno alla prossima uscita di Mission: Impossible – Dead Reckoning parte uno che arriverà quest’estate sul grande schermo, i fan sono trepidanti, così la Paramount ha deciso di rilasciare un nuovo trailer dove vediamo Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, lanciarsi in un’avventura da cardiopalma che porterà alla chiusura definitiva della saga con la seconda parte.

Come era stato anticipato, questi due ultimi film serviranno a dare l’addio proprio al personaggio interpretato da Cruise nel corso di questi dieci lunghi anni, proprio per questa ragione la tensione sarà ancora più alle stelle e nessuno potrà considerarsi davvero al sicuro tra i volti familiari e le nuove aggiunte al cast pronti a rischiare il tutto e per tutto per salvare il mondo.

Al fianco di Tom Cruise troviamo i suoi compagni di avventura Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Simon Pegg pronti a riprendere i loro ruoli, questo team si è creato negli anni con il passare del tempo e delle missioni, infatti Ilsa Faust (Kirby) è entrata a far parte della squadra solo in Mission: Impossible – Rogue Nation del 2015.

Essendo questa l’ultima cosa di Ethan Hunt come leader della pericolosa missione è ragionevole che i suoi compagni di avventura e amici fidati che abbiamo perso nei capitoli precedenti, tornare per un ultimo saluto, se decideranno di accettare la missione non sarà affatto una questione facile, anzi dovranno prepararsi al peggio.

Di cosa parlerà Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno

La trama principale del film è stata tenuta ancora ben segreta sotto sorveglianza forse in qualche caveau impenetrabile, però qualche informazione è trapelata e sappiamo che Hunt insieme alla squadra se la dovranno vedere con Esai Morales, scritturato come il cattivo principale della storia. Ma non sarà da solo, a lui si uniranno altri terribili personaggi interpretati da Shea Whigman e Pom Klementieff, vedremo fino a che punto si spingeranno per distruggere la famosa spia.

Sappiamo che Klementieff interpreterà un killer estremamente pericoloso, nonostante il nostro eroe sia assolutamente preparato al combattimento corpo a corpo, non sarà facile sfuggire alla minaccia che incombe dove sarà il destino del mondo a essere sospeso durante alcune tra le acrobazie più incredibili della storia del cinema.

Il desiderio di Tom Cruise per l’azione straordinaria

Negli anni abbiamo imparato a conoscere i gusti cinematografici di Tom Cruise e il suo desiderio di portare le scene d’azione al limite della spettacolarizzazione, non per ultimo lo abbiamo visto in Top Gun: Maverick fare acrobazie assurde. Con Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno ha già alzato la posta in gioco con la scena della moto che si lancia giù da una scogliera e che Cruise ha voluto girare personalmente.

Ma non è tutto, durante la stesura del film e la produzione ha collaborato insieme al regista Christopher McQuarrie per avere la possibilità di far deragliare davvero un treno gettando le basi per alcune delle scene più folli di azione che probabilmente passeranno alla storia. Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno arriverà nei cinema il 13 luglio.