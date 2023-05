News Giancarlo Giannini, la moglie Eurilla Del Bono è scomparsa | Destino inimmaginabile Di Ambra Ferri - 18

Sapete che fine ha fatto Eurilla Del Bono, la moglie di Giancarlo Giannini? Dopo il successo, ecco cosa è accaduto.

Da tempo non si sente più parlare di Eurilla Del Bono: eppure in passato la donna era sulla bocca di tutti per l’enorme successo ottenuto grazie ad alcune apparizioni cinematografiche e televisive. Conosciuta anche per essere la moglie del grande Giancarlo Giannini, ad oggi pochissimi sanno cosa fa nella vita. Dopo anni di silenzio, la verità è venuta a galla e ha stupito tutti perché era davvero inimmaginabile.

Ricordiamo che Giannini era già stato sposato con Livia Giampalmo: la loro storia, poi è giunta al termine e lui ha incontrato la collega milanese a cui ora è legato. Nonostante le cose tra i due procedano davvero a gonfie vele, ci si chiede perché da tempo non si parli più di lei.

Eurilla Del Bono, infatti, godeva di una brillante carriera nel mondo della recitazione. Aveva preso parte a una delle serie più seguite degli anni ‘80, dal titolo “La Piovra”. La partecipazione le garantì un enorme successo che durò nel tempo.

Cosa fa Eurilla Del Bono oggi

Finita la serie con Michele Placido, interpretò Anna Caruso in “Il Camorrista”. Dal 1986 in poi, però, è finita nell’oblio: dopo il successo, si sono perse le tracce. Nessuno parlava più di lei o sapeva di cosa si occupasse. Era sparita dalle scene.

La sua esistenza sotto il punto di vista lavorativo è rimasta un mistero per diversi anni, ma ora è saltata fuori la verità. Sappiamo che dopo l’enorme successo, Eurilla ha deciso di cambiare vita abbandonando per sempre le luci della ribalta.

Il grande dolore per la perdita del figlio

Si è ritirata dalle scene, decidendo di non mostrarsi più in pubblico e condurre una vita riservata, completamente diversa da quella che faceva prima, quando era un’attrice di successo. Negli anni, poi, un grande dolore ha colpito il marito: nel 1987, infatti, è venuto a mancare il suo primogenito a causa di un aneurisma cerebrale. Un dolore immenso e indescrivibile, che ha creato un vuoto enorme nella vita di entrambi.

Anche se la sofferenza resta, i due si sono fatti forza a vicenda e sono andati avanti, conservando in privato il ricordo dell’amato figlio. Da anni, Eurilla non si fa più vedere in pubblico, forse proprio per via di questo terribile accaduto che ha cambiato il loro punto di vista sulle cose. Ad oggi preferisce la privacy e la riservatezza alla fama, per questo non si sente più parlare di lei.