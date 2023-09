News Amici lo stop è definitivo: non andrà in onda | Cosa sta accadendo ai vertici? Di Luna Vespri - 18

Cresce la paura per l’assenza di uno dei programmi più amati della televisione italiana: ecco cosa sta succedendo

Sembra che il programma più seguito da tutti gli italiani, dai più piccoli agli adulti, Amici di Maria De Filippi, per questa nuova e attesissima edizione stia riscontrando alcuni problemi non di poco conto: è probabile che non venga trasmesso.

Nonostante l’enorme attesa, non è ancora stata annunciata nessuna data ufficiale per l’inizio della ventitreesima edizione da Mediaset e neppure dalla sempre affascinante conduttrice Maria de Filippi.

Il motivo? Il mondo dei palinsesti televisivi è in fermento, con una serie di decisioni complesse da prendere. In questo momento, il mondo della televisione, infatti, sembra essere in una fase di transizione.

Tanti sono i programmi che stanno cercando disperatamente la loro collocazione ideale nella griglia oraria, mentre i vertici delle reti valutano attentamente il momento migliore per garantire il massimo successo di ascolti.

Cosa succede dietro le quinte

Queste decisioni sono influenzate da una serie di fattori di tipo diverso, tra cui ovviamente anche la concorrenza con altri programmi. Per esempio, l’altra attesissima trasmissione Ciao Darwin, originariamente prevista per settembre, è stata ritardata per motivi di attualità e sensibilità sociale.

Nel frattempo, mentre il destino di Amici rimane incerto, un altro celebre programma della conduttrice, Uomini e Donne, si prepara a debuttare una settimana prima del periodo stabilito. Le registrazioni delle prime puntate sono già iniziate, il che implica l’esistenza di una pianificazione avanzata per questo format.

L’influenza di Amici nella Mediaset

Non c’è dubbio che Amici, condotto da Maria de Filippi, sia uno dei programmi più importanti di Mediaset. Con una struttura ben definita che va dai mesi di daytime fino alla fase serale, offre agli allievi talentuosi la possibilità di esibirsi in prima serata. La conduttrice stessa dedica tempo ed energia alla selezione dei nuovi partecipanti e alla preparazione delle nuove dinamiche del talent show.

Sebbene il silenzio ufficiale persista, non mancano indiscrezioni e voci di corridoio. Inizialmente, il 17 settembre era la data fissata per il debutto della ventitreesima edizione, con il daytime previsto per il giorno successivo. Tuttavia, ci sono segnali che suggeriscono un possibile cambiamento nel palinsesto. Una delle voci più persistenti proviene dalla pagina Amici News, che insinua che il debutto potrebbe essere spostato al 24 settembre. Ma attenzione, questa data non è stata confermata ufficialmente, né da Mediaset né dalla casa di produzione La Fascino. Che cosa ci riserverà il futuro di Amici 2023-24? Restiamo con il fiato sospeso!