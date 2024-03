Un Posto al Sole, anticipazioni: finisce malissimo per Rosa, prepariamoci al peggio | Da non perdere

Sta per succedere qualche cosa di molto brutto per Rosa, imperdibile l’episodio di Un Posto al Sole, succede di tutto.

Grandi novità per tutti gli appassionati della soap opera italiana più longeva di sempre. Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 in prima serata, è uno dei programmi più amati dal pubblico di telespettatori.

I fan della soap opera attendono con trepidazione quanto accadrà nei prossimi episodi nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo 2024.

Sarà soprattutto la puntata di martedì 12 marzo ad essere tanto attesa dai telespettatori.

Nell’imperdibile episodio 6402 succederà qualcosa di molto brutto al personaggio di Rosa. Ma cosa potrà mai accaderle? Ecco qualche anticipazione sulla prossima puntata che tutti stanno aspettando.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa accadrà nella settimana dall’11 al 15 marzo

Un posto al sole è la prima soap opera prodotta interamente in Italia. In onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, la soap opera è ambientata nella città di Napoli, il “posto al sole” dove vivono i protagonisti. Con le puntate di marzo, la soap opera è arrivata alla ventottesima stagione e al seimila e quattrocentesimo episodio.

Nella settimana dall’11 al 15 marzo 2024 in prima visione su Rai 3 proseguirà la programmazione di Un Posto al Sole stagione 28 in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20:50 su Rai 3.

Nelle puntate 6401, 6402, 6403, 6404 e 6405, Alberto (interpretato da Maurizio Aiello) è sempre più convinto di riuscire a riconquistare Clara (interpretata da Imma Pirone). La giovane, in realtà, non è affatto sicura dei suoi sentimenti ed è particolarmente preoccupata per un evento che potrebbe cambiare completamente la sua vita. A mostrare apprensione è anche Ida (Marta Anna Borucinska), che non riesce ad adattarsi alla convivenza in casa Ferri né all’atteggiamento di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Nelle prossime puntate, Mariella (interpretata da Antonella Prisco) inizia a sentirsi più tranquilla con Guido (Germano Bellavia). Meno preoccupato è anche il personaggio di Diego (Francesco Vitiello), finalmente pronto a comunicare al padre le sue decisioni.

Cosa accadrà nell’episodio 6402 di martedì 12 marzo 2024: grandi novità in Un Posto al Sole

Particolarmente importante sarà l’episodio 6402 in onda su Rai 3 martedì 12 marzo 2024. Nella puntata Rosa (interpretata da Daniela Ioia) crede di aver fatto arrabbiare Clara. In realtà il personaggio della Curcio ha appena scoperto qualcosa che non sarà per nulla semplice da affrontare.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole sono molte per la puntata 6402. Per non evitare di svelare troppi particolari, si potrà solo accennare alla maggiore tranquillità raggiunta da Mariella che, dopo lo spavento provato, deciderà di mostrarsi più premurosa e disponibile con il marito nonostante questo non sia felice delle attenzioni della moglie. Marina (interpretata da Nina Soldano) e Roberto, invece, si indispettiranno per la prolungata assenza di Ida, che ha trascorso la serata al Vulcano insieme a Diego.