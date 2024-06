“Non gliel’ho mai detto…” Arianna Mihajlović finalmente si toglie il peso dal cuore: il segreto che ha custodito con dolore | Tutti in lacrime

Arianna Mihajlović ha deciso di parlare di quel segreto doloroso che ha custodito nel suo cuore, le sue parole sono strazianti.

Dopo un anno e mezzo nessuno riesce ancora ad accettare la morte di Sinisa Mihajlović sopraggiunta a causa di una leucemia mieloide. Purtroppo all’inizio sembrava che fosse andato tutto per il meglio, ma la ricaduta lo ha portato via per sempre.

Ospite a Verissimo la scorsa domenica, la moglie dell’allenatore Arianna Mihajlović ha parlato ancora una volta dell’amore che l’ha legata per 27 anni all’allenatore e del dolore che ha dovuto affrontare.

Ma la donna ha tenuto un segreto nascosto per molto tempo, un dolore che non ha potuto rivelare e che si è tenuta tutto dentro per amore. Per lei non è stato semplice fingere.

Quando i fan della coppia hanno saputo di cosa si trattava, si sono subito commossi. La donna non solo ha affrontato un lutto devastante, ma ha anche dovuto mantenere un terribile segreto che non poteva raccontare.

Sinisa Mihajlović

La carriera calcistica di Sinisa è cominciata a Belgrado nel 1990 ed è arrivato poi nel campionato italiano nel 1992, anno in cui la Roma lo ha acquistato. In seguito è passato alla Sampdoria e poi alla Lazio, mentre nel biennio 2004-2006 ha giocato con l’Inter. A partire dal 2006 e fino al 2008 ha cominciato come allenatore al Bologna, per poi passare al Catania, alla Fiorentina, alla Sampdoria, al Milan, al Torino e infine tornare a Bologna nel 2019.

Proprio in quell’anno ha annunciato la sua malattia al mondo, sconvolgendo tutti; pur essendosi sottoposto a un trapianto di midollo osseo, alla fine è deceduto il 16 dicembre 2022. La sua famiglia, e in particolare la moglie Arianna Mihajlović, gli è stata vicina fino all’ultimo, ma la donna nel frattempo ha anche dovuto tenere un segreto molto doloroso che ha peggiorato la situazione.

Il segreto di Arianna Mihajlović

In un’intervista a Vanity Fair la moglie dell’allenatore ha rivelato che è stato molto difficile affrontare la malattia e vedere il marito spegnersi pian piano senza poter fare nulla. Arianna ha anche spiegato che, in accordo con i figli, non ha mai rivelato al marito che sarebbe morto, anche se l’allenatore aveva probabilmente capito che per lui non c’era più nulla da fare. I medici lo avevano rivelato alla donna, ma lei ha scelto di non comunicarlo al marito ed è stata con lui fino alla fine, fingendo che le cose non dovessero finire da un momento all’altro.

Il racconto di Arianna è stato straziante e ha commosso tutti: i due erano molto legati e il dolore di tenere quel segreto ha reso tutto più complicato e difficile da gestire. Evidentemente per lei si trattava della cosa giusta da fare per farlo stare meglio, ma si è portata un peso non da poco con sé per tutto quel tempo. Ancora oggi, a un anno e mezzo dalla sua morte, i fan ricordano con commozione l’allenatore tanto amato.