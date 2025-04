“Bird di Andrea Arnold: un viaggio poetico tra sogni e realtà nella periferia britannica”

Il nuovo film della regista inglese, con Barry Keoghan, esplora l’adolescenza tra magia e disagio sociale

La regista britannica Andrea Arnold torna sul grande schermo con “Bird”, un’opera che fonde realismo sociale e suggestioni oniriche. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024 e vincitore del premio per il Miglior Film ad Alice nella città, il film arriverà nelle sale italiane l’8 maggio 2025, distribuito da Lucky Red.

“Bird” racconta la storia di Bailey, una dodicenne che vive con il padre Bug e il fratello Hunter in una casa occupata nel nord del Kent. La ragazza, interpretata da Nykiya Adams, cerca una via di fuga dalla realtà difficile che la circonda. L’incontro con Bird, un personaggio enigmatico interpretato da Franz Rogowski, le offre una nuova prospettiva sulla vita.

Il film si distingue per la sua capacità di mescolare elementi realistici con tocchi di magia, creando un’atmosfera unica che riflette le emozioni e le speranze della protagonista. La regia di Arnold, già nota per opere come “Fish Tank” e “American Honey”, conferma la sua sensibilità nel raccontare storie di crescita e resilienza.

Barry Keoghan, nel ruolo di Bug, offre una performance intensa, dando vita a un personaggio complesso e tormentato. La sua interpretazione aggiunge profondità al film, contribuendo a delineare il contesto familiare difficile in cui cresce Bailey.

Un cast di talento per una storia toccante

Oltre a Nykiya Adams e Barry Keoghan, il cast include Franz Rogowski nel ruolo di Bird, un personaggio che incarna la speranza e la possibilità di cambiamento. La chimica tra gli attori contribuisce a rendere credibile e coinvolgente la narrazione.

La sceneggiatura, scritta dalla stessa Arnold, si concentra sulle dinamiche familiari e sulle sfide dell’adolescenza, offrendo uno sguardo autentico sulla vita nelle periferie britanniche. La regista riesce a trasmettere empatia per i suoi personaggi, evitando stereotipi e clichè.

Un’esperienza cinematografica immersiva

La fotografia di Robbie Ryan cattura con sensibilità i paesaggi urbani e naturali, sottolineando il contrasto tra la durezza della realtà e la bellezza dei momenti di evasione. La colonna sonora accompagna efficacemente le emozioni dei personaggi, arricchendo l’esperienza visiva.

“Bird” si distingue per la sua capacità di coinvolgere lo spettatore, offrendo una riflessione profonda sull’identità, la famiglia e la ricerca di un posto nel mondo. Il film rappresenta un ulteriore tassello nella filmografia di Andrea Arnold, confermando il suo talento nel raccontare storie intime e universali. “Bird” è un film che tocca il cuore, raccontando con delicatezza e autenticità le sfide dell’adolescenza e la forza dell’immaginazione. Un’opera che invita a guardare oltre le apparenze, scoprendo la bellezza nascosta nelle pieghe della vita quotidiana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’autore.