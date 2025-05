Americana: il western pulp con Sydney Sweeney e Halsey che reinventa il mito americano

Una corsa all’oro moderna tra sogni country, artefatti sacri e fuorilegge disperati

Il 22 agosto 2025 arriva nelle sale italiane Americana, un western pulp contemporaneo che mescola ironia, violenza e malinconia, diretto da Tony Tost al suo debutto cinematografico. Il film è interpretato da Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser, Halsey, Eric Dane, Simon Rex e Zahn McClarnon. Presentato in anteprima al SXSW nel 2023, Americana promette di essere una delle sorprese più audaci dell’estate.

La trama ruota attorno a Penny Jo Poplin (Sydney Sweeney), una cameriera di un diner nel South Dakota con il sogno di diventare una cantante country, ispirata dalla sua eroina Dolly Parton. Quando un’antica “ghost shirt” Lakota finisce sul mercato nero, Penny Jo vede l’opportunità di cambiare vita.

Si allea con Lefty Ledbetter (Paul Walter Hauser), un veterano solitario, per impossessarsi dell’artefatto. Ma il loro piano li mette contro Mandy Starr (Halsey), una ribelle tormentata, e Dillon MacIntosh (Eric Dane), un criminale spietato al servizio di un trafficante di antichità (Simon Rex).

Americana si presenta come un western moderno, violento ma anche divertente, che ricorda lo stile di registi come Quentin Tarantino e i fratelli Coen. La regia di Tony Tost, noto per il suo lavoro in serie come Longmire, offre una narrazione corale che intreccia le vite di personaggi emarginati in una corsa all’oro contemporanea. Il film esplora temi come l’identità, l’avidità e la ricerca del sogno americano, offrendo una riflessione sulla cultura e la morale degli Stati Uniti odierni.

Un cast stellare per una storia di outsider

Il cast di Americana è composto da attori di talento che danno vita a personaggi complessi e affascinanti. Sydney Sweeney interpreta una giovane donna determinata a inseguire i suoi sogni, mentre Paul Walter Hauser offre una performance intensa nei panni di un veterano in cerca di redenzione.

Halsey, al suo secondo ruolo cinematografico dopo MaXXXine, incarna una ribelle con un passato oscuro. Eric Dane e Simon Rex completano il cast con interpretazioni carismatiche di antagonisti spietati.

Un film che reinventa il mito americano

Americana si distingue per la sua capacità di reinventare il mito del West attraverso una lente moderna e critica. Il film affronta temi attuali come la mercificazione della cultura nativa americana, la disillusione del sogno americano e la lotta per l’identità personale. Con una combinazione di humor nero, azione e dramma, Americana offre un’esperienza cinematografica unica che invita lo spettatore a riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea.

Distribuito da Lionsgate, Americana sarà nelle sale italiane a partire dal 22 agosto 2025. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema che cercano storie originali e provocatorie.