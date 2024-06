Justin Bieber, ha un figlio segreto di 9 anni: la madre la conoscono tutti ma non ha mai confessato | Adesso la somiglianda è totale

Sono riusciti a tenerlo segreto fino ad oggi, ma adesso la somiglianza è totale, Justin Bieber ha già un altro figlio tenuto segreto.

Justin Bieber e Hailey Baldwin si approssimano a diventare genitori. Da quando è stata data la notizia della gravidanza della moglie di Justin Bieber, il gossip non ha fatto altro che parlare della coppia.

In rete sono emersi foto e video che mostrano il cantante e la modella felici di diventare genitori.

Sul web è circolato anche un filmato che sembra far emergere una realtà finora non conosciuta.

All’account TikTok @jumpersmafia è stato condiviso un video in cui viene presentata la “teoria del terzo figlio di Justin Bieber e Kourtney Kardashian“. Il cantante avrebbe infatti un figlio di nove anni nato dalla relazione con una delle sorelle Kardashian e tenuto sino ad ora segreto.

Il figlio segreto di Justin Bieber e Kourtney Kardashian: il video su TikTok da milioni di visualizzazioni

Justin Bieber, nato a Londra nel marzo del 1994, è un cantautore, musicista e attore canadese. Dopo aver debuttato a quindici anni con My World, Hustin ha pubblicato il suo primo singolo a livello mondiale raggiungendo la top ten in Canada e in altri trenta paesi. Da sempre al centro di controversie per via della sua vita sentimentale, degli arresti e del consumo di sostanze stupefacenti, Bieber sembra aver trovato una certa stabilità da quando è convolato a nozze con Hailey Rhode Baldwin.

Nata a Tucson nel novembre del 1996, Hailey è una modella statunitense figlia minore dell’attore Stephen Baldwin e nipote di Alec. Il 23 novembre 2018 Hailey si è sposata civilmente con il cantautore, con il quale era stata fidanzata per un breve periodo dal dicembre 2015 al gennaio 2016 per poi riconciliarsi nel maggio 2018. Con un post condiviso su Instagram, il 9 maggio 2024 la coppia ha annunciato che sta aspettando un figlio. Dopo l’annuncio, sono iniziati a circolare sul web diversi video che spiegano come Justin avesse già un figlio. Il bambino sarebbe infatti il figlio di nove anni di Kourtney Kardashian.

Il figlio di Kourtney Kardashian: le foto del piccolo Reign messe a confronto con quelle di Justin da bambino

Kourtney Mary Kardashian Barker è nata a Los Angeles nell’aprile del 1979. Imprenditrice e modella statunitense, Kourtney è diventata famosa a seguito del reality show Al passo con i Kardashian, che segue la sua vita e quella delle sorelle Kim e Khloé, del fratello Rob, delle sorellastre Kendall Jenner e Kylie Jenner e della madre Kris Jenner. Nel dicembre del 2014 la donna ha dato alla luce il suo terzo figlio, Reign Aston. Pochi mesi dopo, il 6 luglio 2015, la modella ha annunciato la separazione dal compagno.

Secondo il video condiviso in rete, il piccolo Reign Aston è il figlio segreto di Justin Bieber. Proprio nel 2014, Kourtney e Justin avrebbero infatti avuto una relazione. La rottura improvvisa della modella con il compagno sarebbe dipesa, secondo il TikToker, alla relazione con il cantante. Nel filmato le foto del figlio di Kourtney e quelle di Justin Bieber quando aveva la stessa età del bambino sono state confrontate e sono state messe in luce diverse somiglianze. Kardashian non ha affermato che Reign fosse il figlio di Justin. Intanto, nel 2022 Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono uniti in matrimonio.