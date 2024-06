Ornella Muti, “Un tumore al cervello” la battaglia che non si può vincere: parole che spengono i sorrisi | È finita…

Ornella Muti e quella battaglia che non si può vincere, le sue parole sono un colpo al cuore e spengono il sorriso, purtroppo è finita.

Domenica Ornella Muti è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e, come sempre, ascoltarla è stato un vero piacere e il pubblico ha scoperto molte cose sulla sua vita che non conosceva.

La vita dell’attrice non è sempre stata rose e fiori, anzi: in molte occasioni ha dovuto affrontare delle difficoltà non da poco che l’hanno portata al limite e più volte ha pensato di non farcela.

Purtroppo il suo nome è legato a una battaglia molto dura che non lascia scampo: ai fan della donna si è stretto il cuore quando hanno capito cosa era successo.

Purtroppo dietro il suo sorriso si nasconde un dolore immenso difficile da spiegare e capire. La vicinanza del pubblico è molto importante, ma non abbastanza per guarire ogni cosa.

Ornella Muti: una vita di difficoltà

A soli 17 anni Ornella Muti è rimasta incinta e la vita è cambiata per lei. Si è trovata di fronte a una scelta molto difficile e alla paura di dover dire addio alla sua carriera per via di un figlio. L’attrice ha deciso di non rinunciare alla vita dentro di lei e, aiutata dalla famiglia, ha portato avanti la gravidanza seppure con molte difficoltà e ha dato infine alla luce Naike.

Come se non bastasse, il rapporto col padre della figlia si è esaurito, con estremo rammarico della donna. A Silvia Toffanin l’attrice ha rivelato di non avere voglia di una nuova relazione, come se avesse un po’ paura, e di aver sbagliato in alcuni rapporti. Ma ciò che ha davvero intristito i fan dell’attrice è stato un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutti.

Una perdita immensa

Qualche anno fa Ornella Muti ha raccontato di aver dovuto affrontare un lutto tremendo: quello di suo genero Andrea Longhi. Purtroppo all’uomo era stato diagnosticato un tumore al cervello nel 2017 e non ha avuto scampo: dopo tre anni di battaglia, Longhi ha perso e se n’è andato, lasciando sua moglie e due figli piccoli. L’uomo era il compagno di Carolina Fachinetti, la seconda figlia dell’attrice, ed era amato non solo da sua moglie ma anche da tutta la sua famiglia, compresa appunto Ornella Muti.

Si è trattato di un lutto molto pesante e l’attrice è stata vicina a sua figlia in ogni istante. Nessuna madre vorrebbe vedere i propri figli soffrire così, ma purtroppo il destino a volte è fin troppo infame. Ornella Muti non ha approfondito troppo l’evento né il rapporto col genero, ma il suo dolore traspariva durante le interviste di quel periodo. A ricordare la bellissima persona che era Longhi ci ha pensato sua moglie su Instagram, con un post scritto col cuore che ha fatto emozionare tutti. Inutile negare che per l’attrice sia stato un duro colpo, ma per fortuna è riuscita a superare anche questa perdita.