Barbara D’Urso, pronta ad approdare in Tv: c’entra Milly Carlucci con i suoi piani stellari | La rivelazione arriva come un tornado

Dopo una lunga assenza pare proprio che Barbara D’Urso sia pronta a tornare in televisione e questo ha a che fare con Milly Carlucci.

Dov’è finita Barbara D’Urso? Se lo stanno chiedendo in molti negli ultimi mesi. Se finora non ci sono state notizie, adesso finalmente sappiamo che cosa attende la conduttrice.

Tutto gira intorno a Milly Carlucci: la conduttrice, nota per guidare Ballando con le stelle da tanti anni, si sta preparando alla prossima edizione del concorso danzante e a giudicare dalle ultime novità sarà un’edizione davvero interessante.

In tutto questo, appunto, c’entra anche Barbara D’Urso. Fonti molto vicine a lei hanno confermato il suo ritorno in vesti molto particolari e il pubblico è già in fibrillazione.

Dopo la delusione dell’addio a Mediaset, la conduttrice ha ripreso in mano la propria carriera ed è pronta a tenere di nuovo gli italiani incollati alla televisione.

La rottura con Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare completamente rotta dopo la morte del padre e ha deciso di modificare anche abbastanza profondamente il palinsesto. Tra i cambiamenti più discussi c’è stato l’allontanamento di Barbara D’Urso dall’emittente, una decisione che ha fatto parlare il web per mesi. Durante le varie interviste che si sono susseguite all’addio, la conduttrice non ha nascosto il suo dolore per essere stata “strappata” alla conduzione del suo programma.

Barbara si ricorda con esattezza il giorno e l’ora in cui le è stato comunicato che Pomeriggio 5 non sarebbe stato più il suo programma e che per lei non c’era più posto in Mediaset. Adesso la conduttrice è a casa a godersi sua nipote, dice, ma non fatevi ingannare: tornerà prestissimo ad allietare le nostre serata. Adesso Milly Carlucci ha dei piani davvero stellari per lei.

Barbara D’Urso è pronta a tornare

Da quando ha lasciato Pomeriggio 5 e Mediaset, tanti si chiedono quando tornerà Barbara D’Urso, e finalmente ci sono delle novità. Mentre circolano le voci su un invito a Ballando con le stelle, non è chiaro ancora se come giurata o come concorrente, a detta del suo manager Lucio Presta la conduttrice tornerà molto presto. L’uomo ha sottolineato che la “sparizione” di Barbara è stata una situazione un po’ complicata, e non era difficile immaginarselo visto come si è concluso il rapporto con Mediaset, ma anche spiegato che la conduttrice sta per tornare in tv. Questione davvero di pochissimo tempo.

Barbara D’Urso sarebbe dunque pronta a mostrarsi di nuovo sullo schermo, anche con un programma tutto suo. Barbarella potrebbe finire su Discovery: l’emittente sta facendo incetta di talenti fuggiti o scartati dalle altre emittenti, oppure anche in Rai. Una cosa è certa: il pubblico televisivo, che molto spesso aveva criticato la conduttrice per i suoi modi non sempre condivisibili, adesso sembra averci ripensato e vorrebbe rivedere la D’Urso sul piccolo schermo. Chissà se a settembre le preghiere si avvereranno.