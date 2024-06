Tomaso Trussardi è di nuovo innamorato “Tocco il cielo con un dito”: le sue parole non lasciano dubbi | Lei è famosissima

Tomaso Trussardi non ha potuto nascondere il suo amore per la nuova bellissima e famosissima fiamma, le sue parole non lasciano dubbi.

Dopo la rottura con Michelle Hunziker, molte si sono chieste se Tomaso Trussardi avesse ritrovato l’amore. Sui social l’imprenditore non ha fatto mai trapelare nulla su nuove fiamme, almeno finora.

Pare infatti che Trussardi si sia innamorato di nuovo: si è fatto vedere in giro con una bellezza stratosferica e le ha pure condiviso una bellissima dichiarazione d’amore su Instagram, davanti a tutti.

Le parole dell’imprenditore non lasciano spazio a dubbi: l’amore è tornato a riempire le sue giornate, e dovreste vedere chi lo accompagna: è una bellezza che vi farà girare la testa.

Ora lo vedremo sempre più spesso in giro con la sua nuova fiamma e vi assicuriamo che sarà impossibile non notarli insieme. Lei è davvero una bellezza da urlo.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

L’imprenditore è stato sposato per 8 anni con la showgirl Michelle Hunziker e i due hanno avuto due figlie: Sole e Celeste Trussardi. I due sono convolati a nozze nel 2014, ma nel 2022 la magia è finita e hanno annunciato la separazione definitiva. Per molto tempo sono circolate voci su presunti tradimenti di uno o dell’altra, ma alla fine è stato proprio Trussardi a chiarire che non c’era stato alcun tradimento e che l’amore era semplicemente finito.

Fino a poco tempo fa Hunziker aveva ritrovato l’amore con Alessandro Carollo, ma alla fine i due si sono lasciati, probabilmente, secondo il gossip, a causa della distanza che li separava. Di Trussardi non si era saputo più nulla dopo la separazione con Hunziker, ma adesso le nuove foto dell’imprenditore non lasciano spazio a dubbi: l’uomo è innamorato perso di una bellezza stratosferica.

Dichiarazione d’amore

La dichiarazione d’amore di Trussardi non è per una donna, ma per una bellissima Maserati MC20 Cielo, uno degli ultimi modelli della casa automobilistica. In effetti quando la si vede non si può che rimanere estasiati dal suo design perfetto, un giusto mix di sportività ed eleganza progettato per regalare emozioni. Questa meraviglia non passa di certo inosservata e ha conquistato già i cuori di moltissimi, appassionati e non.

Trussardi è stato tra i primi a provarla e su Instagram ha condiviso un post dove ha liberato le sue emozioni dopo la guida, scrivendo che “il cielo lo voglio toccare con un dito fin dal primo metro”. Anche se l’imprenditore ha trovato qualche difetto nella guida, non ha potuto che constatare la meraviglia di questa macchina, e sembra proprio innamorato del veicolo. Ma non fatevi prendere troppo dall’entusiasmo: la coupé parte da un prezzo base di 292.000, ben lontano dalle tasche delle persone “comuni”. Le bellezze che accompagnano i VIP non sono affatto per tutti.