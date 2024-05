Lutto nel cinema, morta la vera star di Gomorra: l’incidente è stato gravissimo si è spento in ospedale | Sgomento tra i colleghi

Uno dei più grandi di Gomorra ci ha lasciato, deceduto dopo il tremendo incidente stradale che lo ha coinvolto. Il cinema piange.

Purtroppo il cinema italiano deve affrontare un altro grande lutto: una delle star di Gomorra ci ha lasciato improvvisamente e ora il programma non sarà più lo stesso.

L’intero cast si è stretto nel dolore e ha manifestato sgomento per questa perdita improvvisa. Le sorti della serie tv ora sono incerte, perché parliamo di una figura centrale per la storia tanto amata.

Di fronte a certe notizie è difficile rimanere lucidi, anche perché parliamo di una persona ancora giovane che è scomparsa a causa di un destino infame.

Sarà difficile superare questa perdita e andare avanti. Adesso Gomorra entrerà in una fase completamente nuova ed è difficile dire come e se proseguirà.

Il terribile incidente

Ma cosa è accaduto nel dettaglio? L’uomo stava viaggiando sul suo scooter e, per cause che ancora non si conoscono, ha perso il controllo del mezzo finendo sul lastricato. La brutta caduta gli ha causato una serie di gravi ferite e all’arrivo dell’ambulanza i medici hanno capito subito che si trattava di una situazione molto delicata. Il loro intervento, anche se veloce, non è bastato a salvare l’uomo e alla fine purtroppo se n’è andato.

Ci sono ancora molte cose da chiarire sulla dinamica dell’incidente, ma quel che è certo è che questa perdita improvvisa ha gettato tutti nello sconforto. Gomorra non sarà la stessa senza di lui e adesso è difficile pensare a come proseguirà la serie. I fan ancora non ci credono e sperano che sia un brutto sogno.

Addio alla star di Gomorra

I fan della serie ci hanno sperato fino all’ultimo, ma alla fine Gaetano Di Vaio, il produttore di Gomorra, non ce l’ha fatta ed è morto a causa delle lesioni riportate. Senza di lui la serie non sarebbe stata la stessa e probabilmente non ci sarebbe nemmeno stata, e adesso la paura è tanta. I fan hanno condiviso il loro affetto per l’uomo e lo hanno ringraziato sui social per tutto ciò che ha fatto per la serie, piangendo per questa perdita enorme.

Dopo 10 anni dalla prima messa in onda della serie, Di Vaio era ancora considerato una delle star centrali dal cast di attori e dalla produzione, visto il suo ruolo centrale per la buona riuscita del prodotto. Il produttore era conosciuto anche per aver lavorato a Napoli Napoli Napoli di Abel Ferrara e Là Bas – Educazione Criminale di Guido Lombardi. Oggi tutto lo showbiz italiano lo ricorda con immensa gratitudine.