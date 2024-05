Daniele e Gaia, i due escono insieme ma la segnalazione è grave: sono scappati per non pagare… | Una delusione amara

Daniele Paudice e Gaia Gigli sono ufficialmente una coppia ma la segnalazione sui due continua a essere persistente, sono scappati.

Finalmente un bell’epilogo a Uomini e Donne: Daniele Paudice, il tronista napoletano di cui si è detto molto negli ultimi mesi, ha fatto la sua scelta: Gaia Gigli sarà la sua compagna.

L’indecisione era tra lei e Marika Abbonato: l’uomo aveva le idee abbastanza chiare sin dall’inizio ed era davvero interessato a loro due, ma alla fine è stata Gaia la sua scelta definitiva.

Quando Daniele ha comunicato di voler restare con Gaia, lo studio è esploso in un fragoroso applauso e la coppia ha ballato teneramente di fronte a tutti.

Ma adesso sono emerse nuove segnalazioni da brividi sui due che hanno fatto cambiare idea a molte persone: se prima erano la coppia preferita di tutti, adesso sono al centro di pesanti polemiche.

Daniele Paudice e Gaia Gigli

La decisione di Daniele non è stata affatto semplice perché l’uomo si trovava in sintonia con entrambe le corteggiatrici. Le lacrime di Marika hanno confermato il fatto che anche tra loro due ci fosse un legame, e la sua delusione è stata tanta. Marika però, seppur con un peso sul cuore, si è detta contenta della scelta di Daniele perché, a sua detta, è stata fatta col cuore.

Ma a quanto pare le cose sono un po’ più complesse: Daniele e Gaia nascondono un segreto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Voci sempre più insistenti li stanno accusando di essere fuggiti per non pagare le conseguenze delle loro azioni, ma adesso la verità sta venendo a galla e non gli piacerà.

Sono scappati per non pagare…

Prima ancora dell’intervista a Verissimo, Daniele e Gaia stanno facendo discutere il web per alcuni comportamenti che non sono piaciuti agli utenti. Sotto il post della trasmissione tantissimi hanno accusato i due di conoscersi da prima di Uomini e Donne e la scelta di venerdì li ha aiutati a “fuggire” dal programma prima che li beccassero e pagassero per il loro inganno. La voce sulla loro conoscenza pregressa è sempre più insistente, ma i due non hanno ancora commentato la notizia.

Già a inizio mese molti avevano fatto notare che i due si erano scambiati dei like alle foto sui social, ma queste risalivano a molti anni fa, ben prima che i due si conoscessero nel programma. Il web è insorto di fronte alla possibilità che i due abbiano architettato tutto o che comunque non siano stati trasparenti con la redazione del programma. C’è chi sostiene che i like siano stati messi di recente scorrendo le vecchie foto, anche perché non si può provare con certezza quando siano stati messi, ma è abbastanza sospetto che, per dimostrare l’interesse, i due siano andati così indietro nel tempo. Chissà se la neo-coppia chiarirà la questione a Verissimo.