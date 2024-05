Ferragnez, ecco il vero prezzo di Villa Matilda in vendita: “adesso hanno bisogno di grana” | Lo ha detto la fonte dall’interno

Chiara Ferragni e Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, erano considerati la coppia d’oro dello show business italiano. Tuttavia, la loro storia d’amore, seguita con interesse e affetto da milioni di fan, è recentemente giunta a una fine drammatica, segnando una delle separazioni più clamorose del panorama mediatico. Le ultime vicende, soprannominate “Pandoro Gate” e le accuse di truffa a danno della Ferragni, hanno inferto un duro colpo alla famiglia, già in crisi.

La coppia, che ha condiviso ogni aspetto della propria vita sui social media, ha dovuto affrontare un’ondata di critiche e speculazioni che hanno portato alla disgregazione del loro rapporto. Il cosiddetto “Pandoro Gate” ha rappresentato l’inizio della fine: una serie di controversie legate alla promozione di un prodotto natalizio che ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’onestà delle operazioni commerciali di Chiara. Le accuse di truffa, sebbene non completamente confermate, hanno ulteriormente incrinato la fiducia del pubblico e dei fan, mettendo in dubbio la reputazione impeccabile della Ferragni come imprenditrice digitale.

Ad alimentare il fuoco delle polemiche è stata una recente rivelazione fatta prima da Selvaggia Lucarelli, poi confermata da Fabrizio Corona nel suo magazine e poi da diverse testate scandalistiche: Villa Matilda, la lussuosa residenza sul Lago di Como del Ferragnez, è in vendita ad un prezzo stratosferico.

Villa Matilda è situata sulle sponde del lago, era stata acquistata da Chiara Ferragni e Fedez meno di un anno fa, nel 2023. Questa villa era destinata a diventare il loro rifugio di famiglia, un simbolo del loro amore e della loro unione. Dotata di ogni comfort immaginabile, con una piscina a sfioro e una vista mozzafiato, Villa Matilda rappresentava un sogno che oggi, purtroppo, si è infranto. Cio è che sciocca di più è il prezzo di vendita proposto che fa credere come, forse, l’ex coppia possa ver bisogno della “grana”.

Le parole di Fabrizio Corona

Chiara Ferragni aveva condiviso su Instagram l’entusiasmo per la nuova casa a luglio 2023, definendola “il nostro sogno”. Ma questo sogno è durato poco: la villa è già in vendita, e il costo richiesto per acquirenti supera i 5 milioni di euro. Una cifra enorme che Fabrizio Corona, con il suo consueto tono ironico, ha commentato dicendo che “avranno bisogno di grana” visti i problemi legali che incombono. Sebbene gli ex siano notoriamente ricca, i problemi finanziari legati alle società della Ferragni potrebbero aver reso necessario questo passo.

Ricordiamo che Villa Matilda deve il suo nome al defunto cane della Ferragni, un dettaglio che aggiunge una nota sentimentale alla vicenda. La residenza, con i suoi 350 metri quadri distribuiti su tre piani, sette sale, quattro camere da letto e tre bagni, era una vera e propria favola. Come in molte favole, il lieto fine non sia arrivato.

La rottura è definitiva

La decisione di mettere in vendita Villa Matilda è un chiaro segnale del fatto che tra Chiara e Fedez sia davvero finita. La coppia non ha più motivo di trascorrere del tempo insieme in quella casa, dato che ora conducono vite distanti. Questa separazione non è solo fisica ma anche simbolica, segnando la fine di un capitolo che aveva affascinato e ispirato milioni di persone.

Questa vendita rappresenta un’ulteriore conferma della loro rottura definitiva, un triste epilogo per una storia d’amore che sembrava destinata a durare per sempre. Tale situazione segna, in qualche modo. la fine di un’era e l’inizio di nuovi percorsi individuali per entrambi. Peccato che, come spesso accade, la realtà superi la fantasia, lasciando i fan con un amaro senso di disillusione.