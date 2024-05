Chiara Ferragni, beccata insieme al nuovo amore: tutto testosterone e muscoli | Nessuno immaginava le piacesse

Anche Chiara Ferragni è stata pizzicata in compagnia di un novo amore, ma nessuno si sarebbe immaginato fosse proprio così.

Non solo Fedez sta facendo parlare di sé in questi giorni per via dei presunti flirt con una modella italiana.

Anche Chiara Ferragni ha condiviso diversi scatti fotografici che hanno incuriosito i fan dell’influencer.

Sembra proprio che anche Chiara abbia un nuovo amore, anche se nessuno si sarebbe mai aspettato che avesse questi gusti.

Ma con chi è stata fotografata la nota influencer?

Chiara Ferragni e Fedez sempre più distanti: gli ex coniugi sembrano aver trovato ciascuno un nuovo amore

In questi giorni il nome di Fedez è sempre più presente nelle cronache di social, radio e televisione. Se il rapper ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi a causa della separazione dall’influencer Chiara Ferragni, adesso è un altro il motivo per cui tutti ne stanno parlando. A far discutere è infatti la presenza del nome del cantante nelle carte del fascicolo aperto dalla Procura di Milano. Fedez compare come l’unica persona al momento denunciata e coinvolta nel caso di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip picchiato tra il 20 e il 21 aprile a Milano.

Il litigio sarebbe dovuto a causa di una ragazza che ha conquistato il cuore di Fedez, Ludovica Di Grey. Ma non solo il rapper sembra avere un nuovo amore. Chiara Ferragni, che sulla vicenda dell’ex marito non si al momento pronunciata, è stata avvistata in compagnia di una nuova fiamma.

Chiara Ferragni avvistata a Milano a bordo di una nuovissima e bellissima BMW: è il nuovo amore dell’influencer

Dopo la separazione da Fedez, Chiara Ferragni sta dedicando tutta se stessa al ruolo di madre. A Leone e Vittoria, l’influencer sta cercando di non far sentire la lontananza del padre e di non far vivere ai bambini il difficile momento del divorzio.

Non sembra che la modella abbia al momento alcuna relazione. Nelle settimane scorse, la donna è stata avvistata in pieno centro di Milano a bordo di una nuovissima X7 BMW blu metallizzato. In molti hanno scherzosamente paragonato la vettura al nuovo amore della Ferragni che ha rimpiazzato il rapper. Su quello che sta accadendo a Fedez accusato di essere coinvolto nell’aggressione a Cristiano Iovino, Chiara al momento non si è pronunciata. Non è chiara la dinamica dei fatti, né se Fedez abbia o meno una nuova fidanzata.