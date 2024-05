Uomini e Donne, adesso Mario lo ha davvero fatto fuori dal programma: altro che Ida, il gesto è per la bionda | Si è esposto

Uomini e Donne è finito e Mario Cusitore non si deve più nascondere, il gesto lo ha fatto davanti a tutti ma non è per Ida.

Uomini è Donne è finito ma non le discussioni dei seguaci del programma: al centro dei battibecchi ora c’è Mario Cusitore, accusato ancora una volta di aver compiuto un gesto per fare del male a Ida.

La dama ha sofferto molto nel suo percorso, perché, pur essendo molto interessata a Mario, ha scoperto delle cose sul suo conto che, col tempo, l’hanno convinta a lasciarlo perdere, non senza dolore.

Cusitore ha provato a chiedere perdono a Ida Platano, ma non è servito a nulla: la dama è ferma sulla sua decisione e non è disposta a soffrire ancora, quindi ha detto definitivamente addio al corteggiatore.

La storia sembrava finita qui, e invece non è così: negli ultimi giorni Mario Cusitore si è reso protagonista del gossip e i seguaci del programma non fanno che parlare del suo gesto.

Il corteggiatore e la dama

Pur avendo chiesto scusa a Ida Platano, Mario ha capito che ormai non ha più possibilità con lei, e si è messo il cuore in pace. I suoi comportamenti non sono mai piaciuti ai sostenitori della dama, e adesso la situazione si è fatta ancora più complessa dopo le ultime parole del corteggiatore.

Pochi giorni fa gli esperti di gossip si sono accorti che Mario ha cominciato a seguire su Instagram Cristina Tenuta, una dama del trono over che aveva già espresso il suo interesse per l’uomo. Lei ha ricambiato il follow, e questo ha indispettito i fan di Ida; poi è cambiato di nuovo tutto con una dedica molto particolare. Dopo la fine del programma, Mario si è liberato.

Il gesto di Mario Cusitore

Il trono di Ida è finito, ma non si sono concluse le critiche nei confronti di Mario Cusitore. Il corteggiatore è ancora nel mirino di chi lo accusa di essersi comportato male nei confronti di Ida, e proprio a loro ha rivolto alcune parole per cercare di mettere a tacere le voci. Su Instagram ha scritto un post dove ha ringraziato la redazione del programma e in particolare Maria De Filippi, sottolineando quanto per lui sia stata una presenza unica e speciale. Il ringraziamento, giunto sotto gli occhi di tutti, ha contribuito a placare un po’ gli animi.

Cusitore ha scritto di accettare di non piacere a tutti, ma nega fortemente di essere opportunista o cattivo. L’uomo ha inoltre affermato di essere ancora alla ricerca della sua serenità; il post si conclude poi con la richiesta di rispettare il suo stato d’animo, chiedendo agli hater di non accanirsi più su di lui. Chissà, magari l’amore per Mario è proprio dietro l’angolo.