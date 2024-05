Myrta Merlino è fuori, da settembre arriva la nuova conduttrice di Pomeriggio 5: ma potrebbe essere peggio | Mediaset barcolla

Myrta Merlino è fuori da Pomeriggio 5, con settembre al suo posto la nuova conduttrice che però non piace al pubblico.

Dopo un anno, Myrta Merlino dirà addio a Pomeriggio 5: la giornalista non tornerà a settembre a condurre il programma, e al posto suo ci sarà un’altra conduttrice. Ma il pubblico già si lamenta.

Merlino verrà sostituita già a partire dalle ultime due settimane di programmazione da Giuseppe Brindisi. Il motivo è che il pubblico non è ancora riuscito ad adattarsi bene alla sua conduzione e si sente ancora orfano di quella di Barbara D’Urso.

La giornalista non ha fatto errori: semplicemente ha uno stile di conduzione diverso e non ci si può aspettare che il pubblico si adatti subito a un cambiamento così grosso. Per lei adesso c’è aria di cambiamento.

È già venuto fuori il nome di chi coglierà la sua eredità a Pomeriggio 5, ma a quanto pare i telespettatori non sono d’accordo: la nuova scelta è persino peggiore della precedente. Si prospetta un periodo difficile per Mediaset.

Myrta Merlino e l’addio a Pomeriggio 5

Mediaset sta cambiando ancora una volta le carte in tavola: Myrta Merlino dovrà dire addio a Pomeriggio 5. La giornalista aveva accudito con amore la trasmissione, sapendo che per il pubblico sarebbe stato un cambiamento importante, e i telespettatori in effetti avevano riconosciuto i suoi sforzi. A quanto pare però per Mediaset non è stato abbastanza.

Nella speranza di risollevare gli ascolti, l’emittente ha scelto un nuovo volto per il programma tanto amato ma a quanto pare ha preso la decisione sbagliata: il pubblico già chiede di portare indietro la Merlino e dice di non volere la nuova conduttrice. Le lamentele si cominciano a far sentire.

La nuova conduttrice già non piace

Stando alle ultime novità, a condurre la nuova edizione di Pomeriggio 5 sarà Cesara Buonamici. Di recente l’abbiamo vista nelle nuove vesti di opinionista al Grande Fratello e a settembre per lei comincerebbe una nuova avventura con la sostituzione di Myrta Merlino. Il pubblico però, ricordiamo, non l’ha particolarmente apprezzata al GF, quindi la giornalista potrebbe avere dei seri problemi a tenere alti gli ascolti. Purtroppo, avendo già molte persone “contro”, le difficoltà non mancheranno.

La probabilità che approdi a Pomeriggio 5 intanto si fanno sempre più reali e sui social comincia a salire la preoccupazione: la giornalista riuscirà a ottenere il successo sperato da Mediaset? E dove finirà Myrta Merlino? Se alla prima domanda è difficile dare una risposta, per la seconda possiamo dire che probabilmente finirà su Rete 4 a condurre Zona Bianca, un programma che, secondo Pier Silvio Berlusconi, potrebbe essere più adatto a lei. Per scoprire come evolveranno le cose bisognerà aspettare settembre.